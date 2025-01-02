PlayStation Plus Ocak 2025 oyunları duyuruldu: 3 bin TL cebinize kaldı!

02 Ocak 2025 10:50 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:53

PlayStation, Ocak 2025 tarihinde Essential, Extra ve Premium aboneleri için 3 yeni ücretsiz oyun sunacak. Hem PS4 hem de PS5'te oynanabilen birbirinden ilgi çekici oyunlar, 7 Ocak'tan itibaren PS Plus'a eklenecek. İşte PS Plus Ocak 2025 oyunları.

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Sony​'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus, Ocak 2025'te oyunseverleri sevindirecek ücretsiz içeriklerini duyurdu. Üç farklı abonelik seviyesi (Essential, Extra ve Premium) sunan PS Plus'ın Essential katmanı, 7 Ocak 2025 itibarıyla yeni oyunlarla genişliyor. Sony bu ay da oyuncuları memnun edecek bir oyun seçkisiyle karşımıza çıkıyor. İşte PS Plus Ocak 2025 oyunları:

PS PLUS OCAK 2025 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Ocak ayında PS Plus Essential aboneleri, üç popüler yapıma ücretsiz erişim sağlayacak. 7 Ocak Salı günü erişime açılacak oyunlar, 3 Şubat tarihine kadar kullanıcıların kütüphanelerine ücretsiz olarak eklenebilecek. İşte bu ayın ücretsiz oyunları:

Suicide Squad: Kill the Justice League – Normal fiyatı: 2.099,00 TL

– Normal fiyatı: 2.099,00 TL Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 283,73 TL

– 283,73 TL The Stanley Parable: Ultra Deluxe – 769,00 TL

TOPLAM DEĞERİ 3 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Ocak ayında PlayStation Plus​'a eklenecek oyunların toplam değeri 3 bin 151 Türk Lirası. Öte yandan PS Plus Ocak 2025 oyun seçkisinin bu listeyle sınırlı kalmayacağını da belirtmekte fayda var. Önümüzdeki günlerde PlayStation, Extra ve Premium aboneleri için de özel oyunlar duyuracak. Fakat bunlara Essential aboneleri erişemeyecek.

PLAYSTATION PLUS FİYATLARI

Merak edenler için PlayStation Plus Türkiye fiyatları şu şekilde:

PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 aylık 440 TL, yıllık 1,400 TL

PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 aylık 720 TL, yıllık 2,340 TL

PlayStation Plus Deluxe (Premium'un Türkiye versiyonu): Aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL, yıllık 2,740 TL