PlayStation Plus Şubat 2025 oyunları açıklandı! Yaklaşık 4 bin TL değerinde oyunlar ücretsiz

04 Şubat 2025 17:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:40

PlayStation Plus, Şubat 2025 tarihinde Essential, Extra ve Premium üyelerine 3 yeni ücretsiz oyun sunacak. 4 Şubat Salı günü itibarıyla erişilebilecek olan bu oyunları, kullanıcılar PS4 ve PS5 cihazlarında oynayabilecek. İşte PS Plus Şubat 2025 oyunları!

God of War Ragnarök ücretsiz oldu! Ama bir şartla

God of War Ragnarök ücretsiz oldu! Ama bir şartla

PlayStation Plus, Şubat 2025 oyun kataloğu seçkisini duyurdu. Essential, Extra ve Premium aboneleri toplam değeri 3 bin TL'yi geçen 3 yeni oyuna 4 Şubat Salı gününden itibaren erişebilecek.

PS PLUS ŞUBAT 2025 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Şubat ayında PS Plus Essential aboneleri, üç popüler yapıma ücretsiz erişim sağlayacak. 4 Şubat Salı günü erişime açılacak oyunları 4 Mart tarihine kadar kütüphanelerinize ekleyebilirsiniz. İşte bu ayın ücretsiz oyunları:

Payday 3: 1.049 TL

1.049 TL High on Life: 1.399 TL

1.399 TL PAC-MAN WORLD Re-PAC: 1.399 TL

TOPLAM DEĞERİ 3 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Şubat ayında PlayStation Plus​ Essential katmanına eklenecek oyunların toplam değeri 3 bin 847 Türk Lirası. Öte yandan Sony, PS Plus üyelik sistemi için PS4 oyunları desteğini de sona erdireceğini açıkladı. Bu doğrultuda şirket, önümüzdeki yılın başından itibaren yalnızca PS5 oyunlarını PlayStation Plus'a eklemeye devam edecek.

GOD OF WAR RAGNARÖK DE ÜCRETSİZ OLDU

Bilindiği üzere Sony, PlayStation Plus kataloğunu ayda iki defa güncelliyor. İlk parti oyunlar Essential abonelerine hitap eden daha basit ve düşük bütçeli yapımlardan oluşurken, sadece Extra ve Deluxe abonelerinin erişebildiği ikinci partide daha üst seviye oyunlar yer alıyor. Sony, God of War Ragnarök oyununu da üyelik sistemine dahil etti.

PLAYSTATION PLUS FİYATLARI

PlayStation Plus Türkiye üyelik ücretleri aylık, 3 aylık ve yıllık olarak ayrılmış durumda. Fiyat listesi şu şekilde:

PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 aylık 440 TL, yıllık 1,400 TL

PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 aylık 720 TL, yıllık 2,340 TL

PlayStation Plus Deluxe (Premium'un Türkiye versiyonu): Aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL, yıllık 2,740 TL