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PlayStation Portal, beklenen özelliğe kavuştu: PS5 zorunluluğu ortadan kalktı

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Tgrthaber.com
20 Kasım 2024 15:48 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:48
PlayStation Portal, beklenen özelliğe kavuştu: PS5 zorunluluğu ortadan kalktı

Sony, PlayStation Portal cihazına bir güncelleme ile bulut oyun desteği ekleyerek PS5'e bağımlılığı ortadan kaldırıyor. PS Plus Premium aboneleri, bulut üzerinden oyun oynayarak Portal’ı PS5 olmadan kullanabilecek. Ancak ilk etapta sadece belirli oyunlar desteklenecek.

Sony​, Uzaktan Oynama (Remote Play) teknolojisine sahip PlayStation Portal cihazını, PS5​ konsoluna bağımlı olarak çalışan bir ürün olarak geçen yıl piyasaya sürdü. PS Portal, zannedilenin aksine teorik olarak bir oyun konsolu değil. Çünkü içine oyun yükleyemiyorsunuz ve yalnızca PS5'inizdeki oyunları Wi-Fi üzerinden uzaktan oynamanızı sağlıyor.

PlayStation Portal, beklenen özelliğe kavuştu: PS5 zorunluluğu ortadan kalktı - 1. Resim

PLAYSTATİON PORTAL, BULUT OYUN​ DESTEĞİNE KAVUŞTU

Sony, PlayStation Portal'ın PS5'ten bağımsız olarak oyun oynatamamasını çözecek bir güncelleme yayınladı. Çok yakında beta olarak çıkış yapacak güncellemeyle birlikte PS Portal, bulut oyun desteğine kavuşacak. PS Plus Premium aboneleri, Sony'nin cloud gaming hizmetindeki oyunları Portal üzerinden oynayabilecek; PlayStation 5 sahibi olmasalar bile.

PS Portal bulut oyun desteği, ilk etapta Türkiye'nin ne yazık ki aralarında olmadığı birkaç ülkede kullanılabilir olacak. Testlerin ardından diğer ülkelerde de devreye alınması bekleniyor. Desteklenen oyunlardan bazıları ise şu şekilde:

  • Ghosts of Tsushima
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • Dave the Diver
  • Ratchet & Clank: Rift Apart

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Kaynak: Tgrthaber.com
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