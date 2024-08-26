PlayStation Portal'ın başarısı Sony'yi etkiledi: Sürpriz bir oyun konsolu geliyor iddiası!

26 Ağustos 2024 10:59 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:02

Doç. Dr. Ülkü İlgi Eldem Anar yapay zeka ve geleceğin mesleklerini yorumladı! 'Geleceğin mesleği değil geleceğin insanı olmak'

Doç. Dr. Ülkü İlgi Eldem Anar yapay zeka ve geleceğin mesleklerini yorumladı! 'Geleceğin mesleği değil geleceğin insanı olmak'

Oyun devi Sony, PlayStation Portal adlı uzaktan oynatma (remote play) cihazını geçen yıl piyasaya sürdü. Steam Deck'in aksine tam bir taşınabilir oyun konsolu olmayan bu ürün, PlayStation 5'e ihtiyaç duyuyor ve oyunları Wi-Fi üzerinden oynatıyor. Bir dönemin efsanesi PSP ise geri dönebilir.

PlayStation Portal, 199,99 dolar (Türkiye'de ortalama 12 bin TL civarı) fiyat etiketi ve PS5'e bağlı çalıştığı için kullanıcılardan yoğun eleştiri almıştı. Ancak Kasım 2023'te satışa sunulmasının ardından yüksek satış rakamlarına imza atarak başarı elde etti.

Tom Henderson tarafından X'te paylaşılan habere göre PlayStation Portal'ın başarısının farkında olan Sony, bu duruma çok sevinmiş ve şu anki el konsolu (yani Steam Deck gibi bağımsız bir şekilde çalışabilen cihazlar) pazarını araştırmaya başlamış.

Bu da şirketin önümüzdeki süreçte, bir dönemin efsanesi olarak kabul edilen PSP benzeri bir el konsolu üreteceğini düşündürüyor. Ancak bu iddianın Sony tarafından doğrulanmadığını da belirtmek gerek.

TAŞINABİLİR OYUN KONSOLU ÜRETEN BİRÇOK MARKA VAR

Taşınabilir oyun konsolu dendiğinde akla ilk gelen marka hiç şüphesiz Nintendo Switch. Özellikle de Super Mario gibi Nintendo oyunlarını resmi olarak oynamak isteyenlerin tercih ettiği bu cihaz yanında ASUS ROG Ally, Steam Deck, Legion Go gibi modeller de pazarda yer alıyor.

Sony daha önce PSP ve PS Vita ile el konsolu çıkarmayı denemişti. Hatırlatmak gerekirse PSP, 2004'te piyasaya sürüldü ve 2014'te kullanımdan kaldırıldı. PSP'nin ardılı olarak gelen PS Vita ise 2011-2019 yılları arasında yaşadı.

PLAYSTATION 5 PRO ÖZELLİKLERİ DE GÜNDEMDE

Bu arada PlayStation 5 Pro da şu sıralar gündemde bulunuyor. Teknik özellikleri iddialı gelen PS5 Pro, PlayStation 5'e oranla 4 kat daha iyi ışın izleme performansı sunacak. Grafik işleme gücünü 10,28 terafloptan 33,5 teraflopa çıkaracak, ayrıca 4K 60 FPS özelliğini her oyunda standart olarak sunacak.

PlayStation 5 Pro özelikleri arasında bir diğer dikkat çeken yenilik, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) isimli bir teknoloji. Sony imzalı bu sistem, DLSS ve FSR'a benzer şekilde çalışıyor. Çözünürlüğü temelde düşük işliyor ve daha sonra yapay zekadan yardım alarak yükseltiyor.

PlayStation 5 Pro çıkış tarihi henüz netleşmiş değil. Ancak en geç 2025 yılı içinde çıkması bekleniyor.