PlayStation Store Türkiye fiyatlarına dev zam... Oyunun tadı kaçtı!

01 Temmuz 2024 13:48 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:48

PlayStation oyun konsolu sahipleri, zam haberi ile güne uyandı. Dün gece itibarıyla PS kullanıcılarını üzen bir gelişme yaşandı. PlayStation Store oyun fiyatları, artan maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle bir kez daha zamlandı.

Hatırlatmak gerekirse, ocak ayında da PlayStation Store'daki oyunlara bir zam gelmişti ve AAA kalitedeki oyunların fiyatları yüzde 34 - 40 bandında zamlanarak 2.000 TL'nin üzerine çıkmıştı.

PLAYSTATION STORE TÜRKİYE OYUN FİYATLARI

Dün gece yapılan son zamlarla birlikte bu fiyatlar bir kez daha arttı. Rakamlar 3.000 TL sınırına merdiven dayamış durumda. Şu an itibarıyla AAA kalite oyunların fiyatları 2.500 TL ile 2.800 TL arasında değişiklik gösteriyor.

IGN'in aktardığına göre, fiyatlara baktığımızda özellikle ön siparişte olan birçok AAA oyunun fiyatının 2.800 TL'ye fırladığını görüyoruz. Silent Hill 2 Remake ve Astro Bot gibi bazı yapımların fiyatı ise 2.500 TL civarında seyrediyor.

Zamların ardından bazı oyunların fiyatları şu şekilde oldu;