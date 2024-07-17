PlayStation Store Yaz İndirimleri başladı: Yüzlerce oyunda yüzde 90 indirim yapıldı

17 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:36

Sony, PlayStation kullanıcılarının oyunları satın alıp indirebileceği PlayStation Store için Yaz İndirimleri başlattı. Ağustos ayına kadar devam edecek kampanyada yüzlerce PlayStation oyununda yüzde 90'a varan indirimler yapıldı.

PLAYSTATION OYUNLARINA ZAM GELMİŞTİ

1 Temmuz'da PlayStation Store'a büyük bir zam gelmişti. Sony'nin almış olduğu bu kararla beraber AAA kalite oyunların fiyatları 2 bin 500 TL ile 2 bin 800 TL civarına çıkmıştı.

Zamların ardından bazı oyunların fiyatları şu şekilde olmuştu:

Gof of War: Ragnarök - 2.799₺

Star Wars Outlaws - 2.799₺

CoD: Black Ops 6 - 2.799₺

Silent Hill 2 Remake - 2.499₺

Assassin’s Creed Shadows - 2.799₺

Astro Bot - 2.499₺

Rise of the Ronin - 1.999₺

Marvel's Spider-Man 2 - 1.999₺

Black Myth: Wukong - 2.499₺

Life is Strange: Double Exposure - 2.099₺

PLAYSTATION YAZ İNDİRİMLERİ OYUNCULARA YARADI

Gelen zamdan kısa süre sonra ise baş PlayStation Store'da Yaz İndirimleri başladı ve artan fiyatlar nedeniyle oyunlara erişimi zorlaşan PS kullanıcıları bir nebze rahat bir nefes almış oldu. İndirimler, 1 Ağustos 2024 TSİ 01.59'a kadar devam edecek.