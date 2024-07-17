PlayStation Store Yaz İndirimleri başladı: Yüzlerce oyunda yüzde 90 indirim yapıldı
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: PlayStation
17 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:36
PlayStation Store için yapılan büyük zamlarla AAA kalite oyunların fiyatları 3000 TL seviyesine yükselmişti. Sony şimdi PlayStation Store'da Ağustos ayına kadar devam edecek olan Yaz İndirimleri kampanyasını başlattı.
Sony, PlayStation kullanıcılarının oyunları satın alıp indirebileceği PlayStation Store için Yaz İndirimleri başlattı. Ağustos ayına kadar devam edecek kampanyada yüzlerce PlayStation oyununda yüzde 90'a varan indirimler yapıldı.
PLAYSTATION OYUNLARINA ZAM GELMİŞTİ
1 Temmuz'da PlayStation Store'a büyük bir zam gelmişti. Sony'nin almış olduğu bu kararla beraber AAA kalite oyunların fiyatları 2 bin 500 TL ile 2 bin 800 TL civarına çıkmıştı.
Zamların ardından bazı oyunların fiyatları şu şekilde olmuştu:
- Gof of War: Ragnarök - 2.799₺
- Star Wars Outlaws - 2.799₺
- CoD: Black Ops 6 - 2.799₺
- Silent Hill 2 Remake - 2.499₺
- Assassin’s Creed Shadows - 2.799₺
- Astro Bot - 2.499₺
- Rise of the Ronin - 1.999₺
- Marvel's Spider-Man 2 - 1.999₺
- Black Myth: Wukong - 2.499₺
- Life is Strange: Double Exposure - 2.099₺
PLAYSTATION YAZ İNDİRİMLERİ OYUNCULARA YARADI
Gelen zamdan kısa süre sonra ise baş PlayStation Store'da Yaz İndirimleri başladı ve artan fiyatlar nedeniyle oyunlara erişimi zorlaşan PS kullanıcıları bir nebze rahat bir nefes almış oldu. İndirimler, 1 Ağustos 2024 TSİ 01.59'a kadar devam edecek.
- Elden Ring (PS4/PS5) - Normal Fiyatı: 1.499 TL - İndirimli Fiyatı: 1.049 TL (%30)
- Call of Duty Modern Warfare 3 (PS4/PS5) - Normal Fiyatı: 1.999,99 TL - İndirimli Fiyatı: 1.099 TL (%45)
- Hogwarts Legacy (PS5) - Normal Fiyatı: 2.249 TL - İndirimli Fiyatı: 899,60 TL (%60)
- Red Dead Redemption (PS4) - Normal Fiyatı: 1.629 TL - İndirimli Fiyatı: 537,57 TL (%67)
- GTA V Premium Edition (PS4) - Normal Fiyatı: 1.129 TL - İndirimli Fiyatı: 677,40 TL (%40)
- NBA 2K24 (PS5) - Normal Fiyatı: 1.500 TL - İndirimli Fiyatı: 150 TL (%90)
- Sea of Thieves (PS5) - Normal Fiyatı: 999 TL - İndirimli Fiyatı: 699,30 TL (%30)
- Star Wars Jedi: Survivor (PS5) - Normal Fiyatı: 2.900 TL - İndirimli Fiyatı: 1.305 TL (%55)
- Assassin's Creed Valhalla (PS4/PS5) - Normal Fiyatı: 470 TL - İndirimli Fiyatı: 117,50 TL (%75)
- Alan Wake 2 (PS5) - Normal Fiyatı: 1.099 TL - İndirimli Fiyatı: 714,35 TL (%35)
- Marvel's Spider-Man Remastered (PS5) - Normal Fiyatı: 466,78 TL - İndirimli Fiyatı: 270,73 TL (%42)
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition (PS4 /PS5) - Normal Fiyatı: 999 TL - İndirimli Fiyatı: 249,75 TL (%75)
- It Takes Two (PS4/PS5) - Normal Fiyatı: 1.499 TL - İndirimli Fiyatı: 524,99 TL (%65)
- Hi-Fi Rush (PS5) - Normal Fiyatı: 507,83 TL - İndirimli Fiyatı: 304,69 TL (%40)
- Mortal Kombat 11 (PS4/PS5) - Normal Fiyatı: 349 TL - İndirimli Fiyatı: 34,90 TL (%90)
- Need for Speed Unbound - Normal Fiyatı: 1.400 TL - İndirimli Fiyatı: 210 TL (%85)
Kaynak: PlayStation
UMUT TANRIKULU