PlayStation'ın 'babasından' yıllar sonra gelen itiraf: İlk yıllarda yaşadığı zorlukları anlattı

28 Eylül 2024 15:59 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:04

"PlayStation’ın babası" olarak bilinen Ken Kutaragi, Tokyo Game Show 2024'te yaptığı konuşmada, PlayStation projesinin ilk yıllarındaki zorlukları anlattı. Projenin başarılı olacağına o dönemde kimseyi inandıramadıklarını belirten Kutaragi, Sony'ye dair çarpıcı bir itirafta da bulundu.

2024 Tokyo Game Show'da resmi açılış konuşmasını yapan ve "PlayStation'ın babası" olarak bilinen Ken Kutaragi, video oyun dünyasını değiştiren PlayStation​'ın ilk yıllarındaki zorlukları anlattı. Kutaragi, PlayStation projesinin başlangıcında sektördeki birçok kişinin başarısızlıkla sonuçlanacağına kesin gözüyle baktıklarını belirtti.

SONY​ BİLE 'PLAYSTATION'A İNANMAMIŞ

Kutaragi, konuşmasında 1993 yılına, yani PS1'in Japonya'da piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki yıl öncesine giderek o dönemi hatırlattı. PlayStation ekibi, projelerine dair geri bildirim alabilmek ve beklentileri öğrenebilmek amacıyla dünyanın dört bir yanındaki oyun geliştiricileriyle görüşmeler yapmış. Ancak karşılaştıkları tepki hiç de olumlu olmamış. Hatta Sony'nin bile kendilerine inanmadığını itiraf etti.

Kutaragi, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Tutkumuzu paylaşmak istedik beklentilerinin ne olduğunu, neyi beklemediklerini duymak istedik. Bu yüzden düzinelerce, belki yüzlerce şirkete gittik ve birçok oyun yapımcısını ziyaret ettik, bu harika bir anıydı. Ama hiç ilgilenmediler. Sadece 'Yapmayın. Birden fazla şirket vardı ve hiçbiri başarılı olamadı. Siz de başarısız olacaksınız' dediler."

Kutaragi ve ekibi, bu olumsuz eleştirilere kulak asmamış ve inandıkları şeyi yapmaya devam etmiş. Ayrıca bu olumsuz geri dönüşler sadece oyun geliştiricileriyle sınırlı kalmamış. Kutaragi, "Hatta Sony içinde bile kimse başarılı olacağımıza inanmıyordu" diyerek şirket içindeki şüphelere de dikkat çekti.

Peki PlayStation'a dair bu pesimist bakış açısının sebebi neydi? Kutaragi, konuşmasında özellikle 80'lerin sonları ve 90'ların başlarında, video oyun donanımı sektöründe yaşanan pek çok ticari başarısızlığın, PlayStation'ın geleceğiyle ilgili ciddi çekincelere yol açtığını belirtti. O dönemde piyasaya sürülen birçok konsol, çeşitli nedenlerle büyük bir ticari hayal kırıklığı olmuştu ve bu durum, yeni bir konsol projesinin de benzer bir sonla karşılaşacağına dair endişeleri beslemişti.