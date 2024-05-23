POCO F6 ve F6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

23 May 2024 16:22 - Güncelleme : 23 May 2024 16:23

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yepyeni akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Bugün düzenlediği etkinlikle birlikte POCO F6 ve F6 Pro modellerinin özelliklerini ve fiyatlarını açıkladı.

POCO F6 PRO ÖZELLİKLERİ

Yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından F6 Pro, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekranla kullanıma çıkıyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı, 3200x1440 piksel çözünürlük, 4.000 nit maksimum parlaklık, Dolby Vision ve HDR10+ özellikleriyle kullanıcılara hitap ediyor.

Ekranın korunması, Gorilla Glass Victus teknolojisine emanet. Ayrıca ekran altı parmak izi özelliği de bulunmakta.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan POCO F6 Pro, WildBoost Optimization 3.0 ve LiquidCool 4.0 soğutma teknolojilerine de destek sağlıyor. Depolama seçenekleri 256GB / 512GB / 1TB olurken, RAM seçenekleri 12GB / 16GB olarak belirtildi.

Arka kamera, 50 Megapiksel (f/1.6 1/1.55" OIS) + 8 Megapiksel (f/2.2) + 2 Megapiksel (f/2.4), ön kamera ise 16 Megapiksel. Pil kapasitesi 5.000 mAh olan akıllı telefon, 120W HyperCharge ile 19 dakikadada tam şarj olabiliyor (POCO'nun iddiasına göre). İşletim sistemi de Android 14 (HyperOS).

POCO F6 PRO TÜRKİYE FİYATI

12 GB + 512 GB: 33 bin 999 TL

16 GB + 1 TB: 38 bin 999 TL

POCO F6 ÖZELLİKLERİ

POCO F6, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekranla piyasaya sunuluyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı, 1220x2712 piksel çözünürlük, 2.400 nit maksimum parlaklık, Dolby Vision ve HDR10+ özellikleriyle kullanıcılara hitap ediyor.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alan POCO F6 Pro, WildBoost Optimization 3.0 ve LiquidCool soğutma özelliklerine destek sağlıyor. Depolama seçenekleri 256GB / 512GB olurken, RAM seçenekleri 8GB / 12GB olarak belirtildi.

Arka kamera, 50 Megapiksel (f/1.6, 1/1.95", PDAF, OIS) + 8 Megapiksel (1/4.0"). Ön kamera 16 Megapiksel. Pil kapasitesi 5.000 mAh olan akıllı telefon, 90W hızında şarj olabiliyor. İşletim sistemi de Android 14 (HyperOS) olarak kullanıma çıkıyor.

POCO F6 Türkiye fiyatı - 12 GB + 512 GB: 25 bin 999 TL