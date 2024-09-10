Polaris Dawn görevi başladı: SpaceX, insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor!

10 Eylül 2024 13:58 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:00

SpaceX, Falcon 9 roketi ile Polaris Dawn mürettebatını fırlatarak insanlığın ilk özel uzay yürüyüşünü başlattı. Misyon kapsamında hem uzay yürüyüşü hem de Starlink'in lazer tabanlı iletişim sistemi gibi bilimsel deneyler gerçekleştirilecek.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX; Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor. "Yeniden kullanılabilir bir yapıda" tasarlanan Falcon 9 roketi, insanlık tarihinde bir ilke imza atmak için yola çıktı.

POLARIS DAWN MİSYONU BAŞLADI

İnsanlığın ilk özel uzay yürüyüşü için harekete geçen SpaceX, bu kapsamda Polaris Dawn mürettebatını Falcon 9 ile fırlattı. Kapsülde ABD'li iş insanı Jared Isaacman ile SpaceX mühendisleri Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet gibi önemli kişiler yer alıyor.

Çarşamba veya perşembe günü Isaacman'ın kapsülden uzaklaşmadan yapması beklenen yürüyüş, "astronotlar için en riskli uzay yolculuklarından bir tanesi" olarak görülüyor. Isaacman, 5 gün sürecek uzak yolculuğu sırasında yürüyüşü yapacak ve Gillis, Mennon ve Poteet de bu tarihi anı roketten takip edecek.

Polaris Dawn misyonu kapsamında mürettebat, bir radyasyon kuşağı boyunca yörüngeye girip en yüksek Dünya yörüngesine ulaşacak, ekip ise Crew Dragon'un içinde duracak.

BİLİMSEL DENEYLER DE YAPILACAK

Misyonun odak noktası uzay yürüyüşü olsa da çeşitli bilimsel deneyler de gerçekleştirilecek. Bu arada misyon, uydudan internet hizmeti sunan Starlink'in lazer tabanlı iletişiminin test edildiği ilk yer olacak.

Öte yandan Polaris Dawn, SpaceX'in Polaris programı kapsamındaki ilk görevi değil. Gelecekte 2 görevin daha hayata geçeceği, beklentiler arasında.