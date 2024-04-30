Polestar 5, dünyada bir ilke imza atacak

30 Nisan 2024 12:58 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:58

Polestar yaklaşmakta olan elektrikli otomobil modelini sadece 10 dakikada başarıyla şarj etti. İsveçli otomobil üreticisi bunu "StoreDot" isimli bir girişim tarafından üretilen "silikon ağırlıklı" bir batarya kullanarak yaptı.

10 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ OLDU

Polestar, bataryayı önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan Polestar 5 modelinin tamamen sürülebilir bir prototipine yerleştirdi. Akü, elektrikli aracı 10 dakikalık süre sınırının altında yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj etmeyi başardı.

StoreDot'un bataryalarında grafit yerine silikon anotlar kullanılıyor. Silikon anotlar grafitten 10 kat daha fazla lityum iyonu depolayabilirken çok daha az yer kaplıyor. Bu da daha uzun süre dayanan ve daha hızlı şarj olabilen daha verimli pillerin önünü açıyor.

DAHA HIZLISI YOK

Polestar ve StoreDot, bunun silikon ağırlıklı batarya hücreleriyle donatılmış bir elektrikli araç için şimdiye kadar kaydedilen en hızlı şarj süresi olduğunu iddia ediyor.

StoreDot CEO'su Dr. Doron Myersdorf, "Sürücüler artık geleneksel benzinli araçlarla aynı özgürlük ve rahatlıkla uzun mesafeler kat edebilirler" dedi.

StoreDot'un bataryaları mevcut elektrikli araç gövdelerine eklenebilirken, normal DC şarj cihazları kullanılarak şarj edilebiliyor.

Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, "Bu teknoloji tüketici beklentilerini yeniden şekillendirecek ve elektrikli otomobil sahipliğini kitlesel pazar için sorunsuz bir deneyim haline getirerek elektrikli otomobillerin benimsenmesini hızlandıracak" dedi.