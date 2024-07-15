Polonya, PayPal'ı affetmedi... Eksik bilgiye 27 milyon dolar ceza!

15 Temmuz 2024 17:43 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 17:43

Polonya'nın rekabet ve tüketici koruma kurumu UOKiK, "PayPal Europe" şirketine, sözleşme maddelerinde tüketicilere hangi durumlarda ceza alabileceklerini belirtmediği için 106,6 milyon zloti (27,3 milyon dolar) para cezası verdiğini açıkladı.

UOKiK, cezaya neden olabilecek yasaklanmış faaliyetlerin net bir şekilde tanımlanmadığını ve kullanıcıların tam olarak neye izin verilmediğini ve bu gibi durumlarda şirketin hangi eylemi gerçekleştirebileceğini anlayamayabileceğini söyledi.

POLONYA, PAYPAL'I AFFETMEDİ

UOKiK Başkanı Tomasz Chrostny yaptığı açıklamada, PayPal hükümlerinin genel, muğlak ve anlaşılmaz olduğunu belirterek, "Bir tüketici bu hükümleri okurken, hangi eylemlerinin yasaklanmış sayılabileceğini veya kendisine hangi yaptırımların uygulanabileceğini tahmin edemez." diye konuştu.

Chrostny, "Bu nedenle PayPal, kullanıcının yasak bir eylemde bulunup bulunmadığına ve bunun için ne tür bir cezayla karşı karşıya kalacağına, örneğin hesaptaki paranın bloke edilmesi gibi, istediği zaman karar verme konusunda sınırsız bir imkana sahiptir." diye ekledi.

PAYPAL'DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

UOKiK, kararın nihai olmadığını ve PayPal'ın mahkemeye itiraz etme olasılığı olduğunu söyledi. Öte yandan PayPal ise Reuters'e yaptığı açıklamada, "Müşterilerimize adil davranmaya ve doğru, anlaşılması kolay ve şeffaf bilgiler vermeye kararlıyız" dedi.