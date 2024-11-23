Popüler telefon markası ismini ve logosunu değiştirdi! Türkiye'de peynir ekmek gibi satıyor

23 Kasım 2024 10:06 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:07

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olan ve Türkiye'de de özellikle uygun fiyatlı bir telefon isteyenlerin sıkça tercih ettiği Redmi, yeni bir stratejiyle isim değişikliğine giderek "REDMI" olarak yeniden markalaştı ve bu doğrultuda logosunu yeniledi.

Xiaomi​'nin popüler alt markası Redmi​, büyük bir yeniden markalaşma sürecine girdiğini açıkladı. Markanın ismi artık tamamen büyük harflerle yazılıyor: REDMI. Bununla birlikte değişen şey sadece isim değil. Şirketin logosu da yeni isme uygun bir şekilde yenilendi.

REDMI, YENİ LOGOSUNU AÇIKLADI

Xiaomi Grubu'nun cep telefonu departmanı başkanı Lu Weibing, bu değişikliğin sadece estetik olmadığını belirtti. Lu, "Redmi ismini REDMI olarak değiştirdi ve bunun arkasında çok fazla stratejik düşünce var" dedi. Lu, Xiaomi'nin daha gelişmiş teknolojilerle yüksek segmentteki başarısının, Redmi'nin genişlemesi için alan oluşturduğunu ve şirketin bu değişime iyi hazırlandığını ifade etti.

Redmi markasının Genel Müdürü Wang Teng Thomas, bu değişikliklerin Xiaomi'nin amiral gemisi serisinin daha yüksek fiyat aralığına girmesine bir yanıt olduğu bilgisini paylaştı. Wang, "REDMI'nin ürün hattı yılın başından itibaren yeniden düzenlendi" diye konuştu.

ÜRÜN GAMINDA DA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Webtekno'nun aktardığına göre, Redmi ürün gamında da bir değişikliğe gitti. Redmi K serisinin bulunduğu üst düzey fiyat/performans telefonu segmentinde artık "REDMI Turbo" serisi yer alacak. Redmi K serisinin bugüne kadarki en büyük sınıf atlaması olacak REDMI K80 ile birlikte ise K serisi, REDMI'nin amiral gemisi serisi olacak ve doğrudan OPPO, vivo gibi şirketlerin alt markalarının amiral gemisi akıllı telefonlarıyla rekabet edecek.

Yeni Turbo serisi, 2.000 ila 3.000 yuan (yaklaşık 280 ila 420 dolar) fiyat segmentine hakim olacak. Wang, fiyat aralığı ne olursa olsun, REDMI'nin her zaman en iyi fiyat/performans oranını sunmaya ve rekabet ettiği her segmentte rakipsiz olmaya bağlı kalacağını vurguladı.