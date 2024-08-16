Porsche 911 Turbo 50 Years Edition tanıtıldı: Sınırlı sayıda üretilecek

16 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 12:00

Porsche, 911 Turbo'nun 50. yıldönümünü kutlamak için Monterey Otomobil Haftası'nda sınırlı üretim özel bir modeli tanıttı. İçte ve dışta nostaljik bir tasarıma sahip olan "911 Turbo 50 Years" versiyonu, orijinal modelin ilk çıkış yılına bir gönderme olarak 1.974 adet üretilecek.

911'in Carrera ve GTS versiyonları 992.2 nesline güncellenmiş olsa da özel Turbo 50 Years Edition hâlâ 992.1 platformunda kalıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan "Heritage Design Package" paketi, modern 911 çizgisini geçmişten gelen dokunuşlarla bir araya getiriyor.

PORSCHE 911 TURBO 50 YEARS EDITION ÖZELLİKLERİ

Carscoops.com sitesinin haberine göre Porsche 911 Turbo 50 Years Edition'un teknik özellikleri de belli oldu. Gücünü 3,7 litrelik çift turbo destekli boxer motordan alan otomobil, 641 beygir güç ve 800 Nm üretim değeri sergiliyor.

Bu gücü dört tekere sekiz vitesli çift kavramalı PDK şanzıman ile aktaran pahalı model, özel sürüm siyah renkli spor egzoz sistemi ve PASM spor süspansiyon sistemine de sahip.

Profildeki standart çıkartmalar, 1973 Porsche 911 RSR Turbo konseptinin tasarımını şekilde hatırlatıyor. Bu konsept 1974'te çıkan 911 Turbo (930) modeline ilham vermişti. Bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise arka kanat, alt arka panel, ayna tabanları ve tampon hava girişlerinde kullanılan Anthracite Grey (Antrasit Gri) kaplama, ana gövde rengiyle çarpıcı bir kontrast oluşturuyor.

Porsche'nin Turbo markalı modellerine özel olan yeni Turbonite rengi Taycan, Panamera, Macan ve Cayenne'den sonra ilk kez 911'de! Bu renk, özel modelde alaşım jantlar, arka kapak, yakıt kapağı, Porsche amblemi ve Turbo 50 logolarında kendini gösteriyor. Ayrıca motor kapağında "1974-2024" yazısı yer alıyor ve bu yazıya bir turbo ikonu eşlik ediyor. Bu ikon, kapı altı aydınlatmalarında da bulunuyor.

PORSCHE 911 TURBO 50 YEARS EDITION FİYATI

Porsche 911 Turbo 50 Years Edition, ABD'de 261 bin dolardan başlıyor, 1.995 dolarlık teslimat, işleme ve işlem ücreti ekleniyor. 2025 model 911 Turbo S Coupe'den 30 bin dolar daha pahalı olan model, Heritage Design Paketini tercih edenlere ekstra masraf da ekliyor.