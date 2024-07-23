Porsche, 'yüzde 80 elektrikli otomobil satışı' hedefinden vazgeçti

23 Temmuz 2024 16:45 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:45

Porsche, 2030 yılında yüzde 80 elektrikli araç satışı hedefinden geri adım atıyor. Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, hedefin çok iddialı olduğunu ve elektrikli arabalara geçişin "tahmin edilenden daha uzun süreceğini" söyledi.

Porsche, yaptığı açıklamada, pazar koşullarının uygun olması halinde hedefine ulaşma ihtimalinin olduğunu belirterek, "Elektrikli araçlara geçiş beş yıl önce varsaydığımızdan daha uzun sürecek" dedi.

PORSCHE, ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KONUSUNDA UMUTSUZ DEĞİL

Her şeye rağmen Porsche yine de umutsuz değil. Zira şirket "ürün stratejimiz, 2030 yılında araçlarımızın yüzde 80'inden fazlasını tamamen elektrikli olarak sunabileceğimiz şekilde ayarlandı" diyor. Ancak bu hedef müşteri talebi artarsa gerçekleştirilebilecek.

Webtekno'nun aktardığına göre elektrikli otomobil satışları, Porsche için oldukça sancılı geçiyor. Zira şirketin elektrikli otomobil satışları, yılın ilk yarısında yüzde 51 düştü. Hâl böyle olunca Porsche tarafından yapılan açıklama, aslında beklenen bir şeydi.

Öte yandan Ford ve Mercedes-Benz gibi firmalar da geçmişte benzer açıklamalarda bulunmuştu.