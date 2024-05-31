Porsche'de büyük kriz! 'Dev fabrika' rüyası suya düştü

31 May 2024 11:15 - Güncelleme : 31 May 2024 11:15

Porsche, Saksonya'ya bağlı Leipzig'deki tesisinde elektrikli Macan modelinin üretimine onay vermişti. Elektrikli araç sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendirilen bu karara rağmen şirket, batarya üretim tesisi kurma planlarını askıya almış vaziyette.

PORSCHE, BATARYA FABRİKASINI İPTAL ETTİ

Alman gazetesi Tagesspiegel Background'un haberine göre Porsche'nin Denetim Kurulu, tesisinin gerçekten gerekli olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler taşıyor. Gazetenin haberinde şu bilgi verildi;

"Şirketin stratejistleri, açık ara en büyük otomobil pazarı olan Çin'deki sorunlar ve özellikle Almanya'da elektrikli araçlara olan zayıf talep nedeniyle kararsızlar. Sadece birkaç yıl önce batarya hücreleri kıt bir maldı, şimdi ise kapasite fazlası olduğu konuşuluyor."

Porsche’nin Denetim Kurulu üyelerinin, 7 Haziran'daki yıllık genel kurul toplantısında bu konuyu en azından şimdilik kapatmaya niyetli oldukları bilgisi paylaşıldı.

Çinli batarya üreticisi Svolt da Brandenburg'un Lauchhammer bölgesinde planladığı batarya fabrikası projesini iptal etmişti. Bunun yanı sıra, Rock Tech şirketi de Guben'de planladığı tesis için Almanya'dan maddi destek alamamıştı.

İLK HİBRİT PORSCHE 911 TANITILDI

Öte yandan Porsche, tarihteki ilk hibrit 911 modelini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Yeni Porsche 911 GTS, önceki nesle benzer tasarım unsurları taşıyor. Mevcut Carrera GTS'den 59 beygir daha fazla, 532 beygire kadar güç üretebiliyor.

3,6 litrelik sıralı altı silindirli motorla donatılan Porsche 911 GTS, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede ulaşabiliyor. Ağırlık önceki modele kıyasla 50 kg artarak 1.595 kg seviyesine çıktı. Otomobil, hibrit sistem için 1.9-kWh gibi ufak bir bataryayı bünyesinde taşıyor.