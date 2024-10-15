Premiere Pro'da yeni dönem: Artık videoları yapay zeka oluşturacak

15 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:15

Adobe, Firefly AI aracını Premiere Pro'ya entegre ederek "Generative Extend" adlı yeni bir özellik sundu. Bu özellikle videoların başı, sonu veya herhangi bir bölümü birkaç saniye uzatılabiliyor, ancak şu an sadece 2 saniyelik uzatma imkanı tanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Adobe​, Firefly AI adlı yapay zeka aracını birçok uygulamasına entegre ederek kullanıcıların işlerini yapmalarını kolaylaştırdı. Şirket bu defa video düzenleme yazılımı Premiere Pro uygulamasına yapay zeka destekli yeni bir özellik ekledi.

GENERATIVE EXTEND, VİDEOLARIN SÜRESİNİ UZATABİLİYOR

Premiere Pro'ya entegre edilen Firefly destekli yeni özellik, "Generative Extend" adıyla tanıtıldı. Kullanıcıların videolarını zahmetsizce uzatabilmelerine olanak tanıyan söz konusu özellik, şu an beta sürümünde kullanıcılara sunuldu. Generative Extend sayesinde bir videonun başı, sonu veya herhangi bir bölümünü birkaç saniye daha uzatmak mümkün hale geliyor.

Özellikle video düzenleme sırasında kadrajdaki bir kişinin konumunun kaydırılması gibi hataları düzeltme imkanı sunan bu aracın dezavantajı ise sınırlı bir kullanım sunması; bir videoyu sadece iki saniyeye kadar uzatabiliyorsunuz. Bu nedenle aracın yalnızca küçük düzenlemeler için uygun bir çözüm olduğu değerlendiriliyor.

Firefly Video Model, sadece videolarda değil ses düzenlemesinde de kullanıcıların işini kolaylaştırmakta. Araç videoların ses efektlerini veya ortam seslerini 10 saniyeye kadar uzatabiliyor. Ancak konuşma sesleri veya müzik parçaları bu özellikten yararlanamıyor. Ayrıca araç şu an için yalnızca 720p ve 1080p çözünürlüklerde saniyede 24 kare hızında çalışıyor.