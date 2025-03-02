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 | Berkay Alptekin

Prologue: Go Wayback'in ilk oynanış fragmanı yayımlandı! PUBG'nin babasından devrim niteliğinde yeni oyun

PUBG'nin babası olarak bilinen Brendan "PLAYERUNKNOWN" Greene, kurucusu olduğu PLAYERUNKNOWN Productions stüdyosu ile uzun zamandır üzerinde çalıştıkları Prologue: Go Wayback! için ilk oynanış fragmanını yayımladı. Makine Öğrenimi (ML) teknolojisi ile donatılan oyunda milyonlarca farklı harita bulunuyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 15:18

PUBG'nin babası olarak bilinen Brendan "PLAYERUNKNOWN" Greene, kurucusu olduğu PLAYERUNKNOWN Productions stüdyosu ile uzun zamandır üzerinde çalıştığı Prologue: Go Wayback! projesi için ilk oynanış fragmanını yayımladı. açık dünya hayatta kalma oyunu olan Prologue: Go Wayback!, tek oyunculu yapısıyla 2025 yazında Steam'de Erken Erişim'e açılacak.

Tamamen oyun içi görüntülerden oluşan fragman, Prologue'un temel oynanışına dair kapsamlı bir bakış sunuyor. Fragmanda göze çarpan ilk şey oyuncuların, geniş ve sürekli değişen bir vahşi doğayı keşfedebilecek olması olarak yorumlanabilir.

STÜDYO DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ TEKNOLOJİYİ SERGİLEYECEK

Oyun, macera ve keşfi, kalori alımı, vücut sıcaklığı düzenlemesi, barınak keşfi ve bakımı gibi karmaşık hayatta kalma sistemleriyle dengelemeyi amaçlıyor.

PLAYERUNKNOWN Productions, Prolog: Go Wayback! projesi ile Makine Öğrenimi (Machine Learning) destekli arazi üretim teknolojisini sergilemeyi planlıyor. Hiçbir yolculuğun aynı olmadığı bir dünya sunacağını dile getiren oyunda oyuncular her seansa sıfırdan başlıyor.

Oyun burada oyunculara gezinmeyi, uyum sağlamayı ve hayatta kalmayı öğretirken, kendi yollarını çizme şansı da veriyor. Her koşu keşifle tanımlanıyor ve oyuncular kaynakları bulmak ve en sonunda Hava Durumu Kulesi'ne ulaşmak için araziyi değerlendirebiliyor.

MİLYONLARCA FARKLI HARİTA

Teknik açıdan, Prologue: Go Wayback! oyun motoru olarak Unreal Engine (UE) kullanacak. Geliştiricilerin belirttiği üzere, oyun harita oluşturmak için UE'yi özel makine öğrenimi (ML) ile birleştirecek ve oyuncuların keşfetmesi için gerçekçi araziye sahip milyonlarca farklı harita oluşturabilecek.

Bu teknolojinin bir evrimi olarak, Prologue'u oyuncu hayal gücü ve nihai özgürlük için tasarlanmış devasa bir Sandbox dünyasına çevirecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

PLAYERUNKNOWN kimdir?
Brendan Greene (29 Mart 1976 doğumlu), daha çok PlayerUnknown olarak bilinen, İrlandalı bir video oyunu geliştiricisidir. En çok battle royale video oyunu PUBG: Battlegrounds üzerindeki çalışmalarıyla tanınır. Mart 2019'da PUBG Special Projects ve PlayerUnknown Productions'ı kurmak için oyundaki aktif geliştirmeyi bıraktı.
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#Teknoloji
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