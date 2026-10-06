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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:56

PS5 jailbreak sonrası PSN kullanılır mı? PS5 jailbreak ile oynanan oyunlar: MARVEL'S WOLVERINE oynanır mı?

Spot: PS5 ve PS5 Pro için geliştirilen Relapse jailbreak, 7.00 ile 13.60 arasındaki firmware sürümlerini destekliyor. Yeni yöntem konsollarda homebrew, emülatör ve farklı resmi olmayan yazılımların önünü açarken PSN kullanımı, yeni oyunların uyumluluğu ve konsolun güncellenmesi konusunda önemli riskleri de beraberinde getiriyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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PS5 jailbreak sonrası PSN kullanılır mı? PS5 jailbreak ile oynanan oyunlar: MARVEL'S WOLVERINE oynanır mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:56

kullanıcılarının yakından takip ettiği jailbreak gelişmesinde yeni dönem başladı. Relapse adı verilen exploit zincirinin 7.00 ile 13.60 arasındaki firmware sürümlerinde çalışması, PS5 ve PS5 Pro sahiplerinin konsollarında resmi olmayan yazılımları çalıştırabilmesine imkan tanıyor. Ancak jailbreak'in kalıcı olmaması, yeniden başlatma sonrasında tekrar uygulanması gerekmesi ve 14.00 ile birlikte desteğin sona ermesi kullanıcıların dikkat etmesi gereken noktaların başında geliyor. PS5 jailbreak sonrası PSN kullanımı ve yeni oyunların çalışıp çalışmayacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

PS5 JAILBREAK SONRASI PSN KULLANILABİLİR Mİ?

Jailbreak kullanılan bir PS5'in çevrim içi hizmetlerle ilişkisi önemli bir risk alanı oluşturuyor. 'nin güvenlik mekanizmalarını aşan ve yetkisiz yazılım çalıştıran bir sistemin PlayStation Network üzerinde kullanılması hesap veya konsol açısından yaptırım riski taşıyabiliyor.

PS5 jailbreak sonrası PSN kullanılır mı? PS5 jailbreak ile oynanan oyunlar: MARVEL'S WOLVERINE oynanır mı?

Bunun yanında jailbreak'in kendisi de kalıcı değil. Konsol yeniden başlatıldığında exploit yeniden uygulanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle kullanıcıların jailbreak ile çevrim içi hizmetlere erişim arasında teknik ve güvenlik açısından önemli farklar bulunduğunu bilmesi gerekiyor. Relapse projesi de sistem kararsızlığı, veri kaybı ve hesap yasaklanması gibi risklerin kullanıcıya ait olduğunu belirtiyor. 

PS5 jailbreak sonrası PSN kullanılır mı? PS5 jailbreak ile oynanan oyunlar: MARVEL'S WOLVERINE oynanır mı?

PS5 JAILBREAK KULLANIMINDA ÖNE ÇIKAN RİSKLER:

  • Konsolun kilitlenmesi veya kernel panic yaşanması
  • Sistemin yeniden başlatılmasını gerektiren hatalar
  • Veri kaybı veya depolama sorunları
  • PlayStation Network erişiminin etkilenmesi
  • Hesap veya konsol banı riski
  • Yeni oyunlar için gerekli firmware güncellemelerinin yapılamaması
  • Jailbreak'in yeniden başlatma sonrasında kaybolması
TARİH / DÖNEMGELİŞMEDETAY
16 Eylül 2026PS5 14.00 güncellemesiYeni firmware yayımlandı ve Relapse'in desteklediği aralığın dışında kaldı
29 Eylül 2026Relapse'in kamuya açılmasıYeni jailbreak yöntemi kullanıcıların erişimine sunuldu
Eylül 2026 sonuFirmware kapsamı7.00-13.60 aralığı için destek duyuruldu
Eylül 2026 sonuPS5 Pro desteğiRelapse'in PS5 Pro modellerinde de çalıştığı ortaya çıktı
Ekim 2026Homebrew ve emülasyonYeni jailbreak ile resmi olmayan yazılım projeleri üzerindeki çalışmalar hız kazandı
Ekim 2026 ve sonrasıYeni oyunlarDaha yüksek firmware isteyen oyunlar jailbreak kullanıcıları için uyumluluk sorunu oluşturuyor
Gelecek güncellemelerSony'nin güvenlik yamalarıYeni firmware'lerin mevcut exploitleri kapatması beklenebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor

PS5 JAILBREAK GELİŞMESİNİN ÖNEMİ NE?

Relapse'in en önemli tarafı, daha önce jailbreak açısından ulaşılması zor olan yeni firmware sürümlerine kadar genişleyen bir destek sunması. 13.60'a kadar uzanan kapsam, eski yöntemlere kıyasla çok daha geniş bir PS5 kullanıcı grubunu potansiyel olarak ilgilendiriyor. PS5 Pro desteğinin de eklenmesi jailbreak sahnesindeki kapsamı daha da genişletiyor.

PS5 jailbreak sonrası PSN kullanılır mı? PS5 jailbreak ile oynanan oyunlar: MARVEL'S WOLVERINE oynanır mı?

Bununla birlikte bu gelişme PlayStation 5'in tamamen ve kalıcı biçimde kırıldığı anlamına gelmiyor. Relapse mevcut durumda firmware sürümüne bağlı, yeniden başlatma sonrasında tekrar uygulanması gereken bir exploit zinciri. Sony'nin 14.00 ve sonraki sürümleri desteklenmediği için jailbreak ile güncel oyunlar arasında da önemli bir uyumluluk sınırı bulunuyor. 

PS5 JAILBREAK HANGİ SÜRÜMLERDE ÇALIŞIYOR?

Relapse jailbreak, proje tarafından açıklanan bilgilere göre PS5 ve PS5 Pro'da 7.00 ile 13.60 arasındaki firmware sürümlerini destekliyor. 14.00 ve daha yeni sürümler mevcut yöntemin destek aralığında bulunmuyor.

PS5 JAILBREAK YAPILINCA OYUNLAR ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

Jailbreak, PS5 üzerinde homebrew ve resmi olmayan yazılımların çalıştırılmasını mümkün hale getiriyor ancak bütün oyunların ücretsiz oynanabileceği anlamına gelmiyor. Telif hakkıyla korunan oyunların yetkisiz kopyalarının kullanılması ayrı bir hukuki ve hizmet koşulları konusu oluşturuyor.

PS5 JAILBREAK SONRASI PSN KULLANILABİLİR Mİ?

Jailbreak kullanılan konsollarda PlayStation Network kullanımı hesap ve konsol açısından risk oluşturabilir. Ayrıca Relapse kalıcı olmadığı için konsol yeniden başlatıldığında jailbreak erişimi kayboluyor ve exploitin yeniden uygulanması gerekiyor.

Güncel teknik dayanaklar: Relapse projesinin kendi açıklaması 7.00-13.60 desteğini, kernel erişimini ve yeniden çalıştırma gereksinimini doğruluyor. (GitHub) Güncel teknoloji kaynakları da PS5 Pro desteğini ve 14.00 sınırını doğruluyor. (Tom's Hardware)

MARVEL'S WOLVERINE PS5 JAILBREAK İLE ÇALIŞIYOR MU?

Yeni jailbreak'in dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de yeni oyunlarla arasındaki firmware sınırı oldu. Marvel's Wolverine'in bazı sürümleri ve güncellemeleri 13.60 seviyesine kadar uzanan sistem yazılımlarıyla ilişkilendirilirken, daha yeni dijital sürümler veya güncellemelerde 14.00 gereksinimi gündeme geliyor.

Bu durum jailbreak kullanıcıları açısından önemli bir tercih oluşturuyor. Kullanıcı eski firmware'de kalırsa Relapse kapsamındaki homebrew imkanlarını koruyabiliyor ancak daha yeni oyunların ve PlayStation hizmetlerinin gerektirdiği sistem güncellemelerini yükleyemiyor. Güncelleme yapılması halinde ise mevcut Relapse desteği kaybediliyor.

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ETİKETLER
#Sony
#playstation 5
#Ps5 Pro
#Psn
#Relapse
#Teknoloji
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