Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:52

PS5 kırıldı! PlayStation5 jailbreak oyun yükleme nasıl yapılır?

PlayStation 5 ve PS5 Pro için Relapse adı verilen yeni jailbreak yöntemi yayınlandı. 7.00 ile 13.60 arasındaki sistem yazılımlarını destekleyen yöntem, konsolda homebrew uygulamaları, modlar ve emülasyon gibi resmi olmayan yazılımların çalıştırılmasının önünü açıyor. Ancak 14.00 ve üzerindeki sürümler desteklenmiyor ve jailbreak konsol yeniden başlatıldığında devre dışı kalıyor. PS5 kırıldı! PlayStation 5 jailbreak oyun yükleme nasıl yapılır?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
PS5 kırıldı! PlayStation5 jailbreak oyun yükleme nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:52

jailbreak dünyasında uzun süredir beklenen yeni gelişme ortaya çıktı. Relapse adı verilen exploit zinciri, ve modellerinde 7.00 ile 13.60 arasındaki firmware sürümlerinde çalışıyor. Yeni yöntem kernel seviyesinde erişim sağlayarak konsolda Sony tarafından resmi olarak desteklenmeyen yazılımların çalıştırılmasına imkan verirken, güncel 14.00 ve üzeri sistemlerde çalışmıyor.

PS5 KIRILDI NE DEMEK?

Relapse, PlayStation 5'in güvenlik katmanlarını aşmak için birden fazla güvenlik açığını zincirleyen bir jailbreak yöntemi olarak öne çıkıyor. Projenin yayımlanan teknik bilgilerine göre süreç, konsolun tarayıcı altyapısındaki JavaScriptCore tabanlı bir açıkla başlıyor ve ardından kernel seviyesindeki aio_multi_wait bileşenindeki use-after-free açığından yararlanıyor. Bu zincirin sonucunda kernel üzerinde okuma ve yazma erişimi elde edilebiliyor ve imzasız kod çalıştırılmasının önü açılıyor.

PS5 kırıldı! PlayStation5 jailbreak oyun yükleme nasıl yapılır?

Yeni yöntemin en önemli özelliği desteklediği firmware aralığının geniş olması. Relapse, 7.00 ile 13.60 arasındaki sürümleri desteklerken standart PS5 modellerinin yanı sıra PS5 Pro ile de uyumlu. Projenin kendi açıklamasında 14.00 ve üzeri sürümler desteklenen firmware listesinde yer almıyor. Ayrıca jailbreak kalıcı bir custom firmware şeklinde çalışmıyor. Konsol yeniden başlatıldığında erişim kayboluyor ve yöntemin yeniden uygulanması gerekiyor. 

PS5 JAİLBREAK HANGİ SÜRÜMLERDE ÇALIŞIYOR?

Relapse için açıklanan destek aralığı 7.00 ile 13.60 arasındaki PlayStation 5 sistem yazılımlarını kapsıyor. Bu durum yalnızca belirli bir PS5 modeline bağlı değil. Standart PS5 modellerinin yanında PS5 Pro da desteklenen cihazlar arasında bulunuyor.

PS5 kırıldı! PlayStation5 jailbreak oyun yükleme nasıl yapılır?

Sony'nin 16 Eylül 2026'da yayımladığı 14.00 sürümü ise Relapse'in destek aralığının dışında kalıyor. Bu nedenle konsolun sistem yazılımı, jailbreak açısından belirleyici unsur haline geliyor. Kullanıcıların cihazlarındaki sürümü kontrol etmesi gerekiyor. Daha yeni bir firmware kullanan cihazların mevcut Relapse yöntemiyle uyumlu olduğu söylenemiyor. 

RELAPSE'İN DESTEKLEDİĞİ SİSTEMLER:

  • 7.00: Destekleniyor
  • 7.00-13.60 arası sürümler: Destekleniyor
  • 13.60: Destekleniyor
  • 14.00: Desteklenmiyor
  • 14.00 üzeri sürümler: Mevcut Relapse yöntemi kapsamında değil
  • PS5: Destekleniyor
  • PS5 Slim: Desteklenen PS5 ailesi kapsamında
  • PS5 Pro: Destekleniyor
PS5 kırıldı! PlayStation5 jailbreak oyun yükleme nasıl yapılır?

PS5 JAİLBREAK İLE NELER YAPILABİLİYOR?

Jailbreak sonrasında PS5'in normal kullanıcı yazılımının izin vermediği bazı uygulamaların çalıştırılması mümkün hale geliyor. Bunların başında homebrew uygulamaları geliyor. Geliştiriciler konsol üzerinde resmi olarak desteklenmeyen yazılımlar, modlar, çeşitli sistem araçları ve deneysel emülatörler geliştirebiliyor.

PS5 kırıldı! PlayStation5 jailbreak oyun yükleme nasıl yapılır?

Emülasyon tarafında da önemli gelişmeler bulunuyor. PS5 üzerinde farklı platformlara ait oyunları çalıştırmayı amaçlayan deneysel projeler ortaya çıkmış durumda. Ancak bir emülatörün bulunması, ilgili oyunların tamamının sorunsuz şekilde çalıştığı anlamına gelmiyor. Performans, uyumluluk ve grafik sorunları kullanılan yazılıma ve oyuna göre değişebiliyor.

JAILBREAK SONRASI ÖNE ÇIKAN KULLANIM ALANLARI:

  • Homebrew uygulamalarını çalıştırma
  • Resmi olmayan modları kullanma
  • Deneysel emülatörleri çalıştırma
  • Geliştirici ve güvenlik araştırmaları yapma
  • Sistem üzerinde yetkisiz kod çalıştırma
  • PS5 donanımı üzerinde deneysel yazılımlar geliştirme

PS5 JAİLBREAK OYUN YÜKLEME NASIL YAPILIR?

PS5 jailbreak sonrasında konsolun resmi olarak desteklemediği yazılımları çalıştırmak mümkün olsa da jailbreak işlemi, oyunların ücretsiz olarak edinilmesi anlamına gelmiyor. Özellikle telif hakkıyla korunan oyunların yetkisiz kopyalarını edinmeye veya çalıştırmaya yönelik adımlar ayrı bir konu oluşturuyor ve Relapse projesi de kullanım amacını eğitim ve güvenlik araştırmalarıyla sınırlandırıyor.

Jailbreak ekosisteminde oyun yedekleriyle ilgili araçların geliştirilebilmesi teknik olarak mümkün olsa da bu durum kullanıcıya herhangi bir oyunu ücretsiz ve sınırsız şekilde oynama garantisi vermiyor. Ayrıca oyunların çalışması firmware gereksinimlerine, kullanılan araçlara ve oyunun sistem bileşenlerine bağlı olabiliyor. Bu nedenle “PS5 kırıldı, artık bütün oyunlar ücretsiz oynanabilir” şeklindeki yorumlar mevcut gelişmenin teknik kapsamını doğru şekilde yansıtmıyor. 

PS5'TE BACKPORT NEDİR, YENİ OYUNLAR ÇALIŞIR MI?

Backport, daha yeni bir sistem yazılımı gerektiren bir oyunun veya oyun güncellemesinin daha eski bir firmware üzerinde çalışabilecek şekilde uyarlanmasını ifade ediyor. PS5 jailbreak topluluğunda bu yöntem, jailbreak destekleyen eski firmware sürümlerinde yeni oyunların çalıştırılabilmesi açısından önem taşıyor.

Ancak backport her oyun için otomatik olarak çalışmıyor. Yeni oyunun ihtiyaç duyduğu sistem API'leri veya kütüphaneler eski firmware'de bulunmuyorsa uyumluluk sorunları ortaya çıkabiliyor. Siyah ekran, çökme, ses problemleri veya bazı özelliklerin çalışmaması gibi sorunlar yaşanabileceği için 14.00 ve üzeri firmware isteyen bütün oyunların 13.60 ve altında kesin olarak çalıştırılabileceği söylenemez.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#playstation 5
#ps5
#playstation 5 pro
#Ps5 Pro
#Relapse
#Firmware
#Homebrew
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.