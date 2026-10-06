PS5 kırıldı! PlayStation5 jailbreak oyun yükleme nasıl yapılır?

PS5 jailbreak dünyasında uzun süredir beklenen yeni gelişme ortaya çıktı. Relapse adı verilen exploit zinciri, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro modellerinde 7.00 ile 13.60 arasındaki firmware sürümlerinde çalışıyor. Yeni yöntem kernel seviyesinde erişim sağlayarak konsolda Sony tarafından resmi olarak desteklenmeyen yazılımların çalıştırılmasına imkan verirken, güncel 14.00 ve üzeri sistemlerde çalışmıyor.

PS5 KIRILDI NE DEMEK?

Relapse, PlayStation 5'in güvenlik katmanlarını aşmak için birden fazla güvenlik açığını zincirleyen bir jailbreak yöntemi olarak öne çıkıyor. Projenin yayımlanan teknik bilgilerine göre süreç, konsolun tarayıcı altyapısındaki JavaScriptCore tabanlı bir açıkla başlıyor ve ardından kernel seviyesindeki aio_multi_wait bileşenindeki use-after-free açığından yararlanıyor. Bu zincirin sonucunda kernel üzerinde okuma ve yazma erişimi elde edilebiliyor ve imzasız kod çalıştırılmasının önü açılıyor.

Yeni yöntemin en önemli özelliği desteklediği firmware aralığının geniş olması. Relapse, 7.00 ile 13.60 arasındaki sürümleri desteklerken standart PS5 modellerinin yanı sıra PS5 Pro ile de uyumlu. Projenin kendi açıklamasında 14.00 ve üzeri sürümler desteklenen firmware listesinde yer almıyor. Ayrıca jailbreak kalıcı bir custom firmware şeklinde çalışmıyor. Konsol yeniden başlatıldığında erişim kayboluyor ve yöntemin yeniden uygulanması gerekiyor.

PS5 JAİLBREAK HANGİ SÜRÜMLERDE ÇALIŞIYOR?

Relapse için açıklanan destek aralığı 7.00 ile 13.60 arasındaki PlayStation 5 sistem yazılımlarını kapsıyor. Bu durum yalnızca belirli bir PS5 modeline bağlı değil. Standart PS5 modellerinin yanında PS5 Pro da desteklenen cihazlar arasında bulunuyor.

Sony'nin 16 Eylül 2026'da yayımladığı 14.00 sürümü ise Relapse'in destek aralığının dışında kalıyor. Bu nedenle konsolun sistem yazılımı, jailbreak açısından belirleyici unsur haline geliyor. Kullanıcıların cihazlarındaki sürümü kontrol etmesi gerekiyor. Daha yeni bir firmware kullanan cihazların mevcut Relapse yöntemiyle uyumlu olduğu söylenemiyor.

RELAPSE'İN DESTEKLEDİĞİ SİSTEMLER:

7.00: Destekleniyor

Destekleniyor 7.00-13.60 arası sürümler: Destekleniyor

Destekleniyor 13.60: Destekleniyor

Destekleniyor 14.00: Desteklenmiyor

Desteklenmiyor 14.00 üzeri sürümler: Mevcut Relapse yöntemi kapsamında değil

Mevcut Relapse yöntemi kapsamında değil PS5: Destekleniyor

Destekleniyor PS5 Slim: Desteklenen PS5 ailesi kapsamında

Desteklenen PS5 ailesi kapsamında PS5 Pro: Destekleniyor

PS5 JAİLBREAK İLE NELER YAPILABİLİYOR?

Jailbreak sonrasında PS5'in normal kullanıcı yazılımının izin vermediği bazı uygulamaların çalıştırılması mümkün hale geliyor. Bunların başında homebrew uygulamaları geliyor. Geliştiriciler konsol üzerinde resmi olarak desteklenmeyen yazılımlar, modlar, çeşitli sistem araçları ve deneysel emülatörler geliştirebiliyor.

Emülasyon tarafında da önemli gelişmeler bulunuyor. PS5 üzerinde farklı platformlara ait oyunları çalıştırmayı amaçlayan deneysel projeler ortaya çıkmış durumda. Ancak bir emülatörün bulunması, ilgili oyunların tamamının sorunsuz şekilde çalıştığı anlamına gelmiyor. Performans, uyumluluk ve grafik sorunları kullanılan yazılıma ve oyuna göre değişebiliyor.

JAILBREAK SONRASI ÖNE ÇIKAN KULLANIM ALANLARI:

Homebrew uygulamalarını çalıştırma

Resmi olmayan modları kullanma

Deneysel emülatörleri çalıştırma

Geliştirici ve güvenlik araştırmaları yapma

Sistem üzerinde yetkisiz kod çalıştırma

PS5 donanımı üzerinde deneysel yazılımlar geliştirme

PS5 JAİLBREAK OYUN YÜKLEME NASIL YAPILIR?

PS5 jailbreak sonrasında konsolun resmi olarak desteklemediği yazılımları çalıştırmak mümkün olsa da jailbreak işlemi, oyunların ücretsiz olarak edinilmesi anlamına gelmiyor. Özellikle telif hakkıyla korunan oyunların yetkisiz kopyalarını edinmeye veya çalıştırmaya yönelik adımlar ayrı bir konu oluşturuyor ve Relapse projesi de kullanım amacını eğitim ve güvenlik araştırmalarıyla sınırlandırıyor.

Jailbreak ekosisteminde oyun yedekleriyle ilgili araçların geliştirilebilmesi teknik olarak mümkün olsa da bu durum kullanıcıya herhangi bir oyunu ücretsiz ve sınırsız şekilde oynama garantisi vermiyor. Ayrıca oyunların çalışması firmware gereksinimlerine, kullanılan araçlara ve oyunun sistem bileşenlerine bağlı olabiliyor. Bu nedenle “PS5 kırıldı, artık bütün oyunlar ücretsiz oynanabilir” şeklindeki yorumlar mevcut gelişmenin teknik kapsamını doğru şekilde yansıtmıyor.

PS5'TE BACKPORT NEDİR, YENİ OYUNLAR ÇALIŞIR MI?

Backport, daha yeni bir sistem yazılımı gerektiren bir oyunun veya oyun güncellemesinin daha eski bir firmware üzerinde çalışabilecek şekilde uyarlanmasını ifade ediyor. PS5 jailbreak topluluğunda bu yöntem, jailbreak destekleyen eski firmware sürümlerinde yeni oyunların çalıştırılabilmesi açısından önem taşıyor.

Ancak backport her oyun için otomatik olarak çalışmıyor. Yeni oyunun ihtiyaç duyduğu sistem API'leri veya kütüphaneler eski firmware'de bulunmuyorsa uyumluluk sorunları ortaya çıkabiliyor. Siyah ekran, çökme, ses problemleri veya bazı özelliklerin çalışmaması gibi sorunlar yaşanabileceği için 14.00 ve üzeri firmware isteyen bütün oyunların 13.60 ve altında kesin olarak çalıştırılabileceği söylenemez.