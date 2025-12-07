PS5 Pro için PSSR 2.0 hazırlanıyor: Görüntü kalitesi coşacak

FSR 4 SEVİYESİNDE KALİTE HEDEFİ

PSSR, bugüne kadar DLSS, AMD FSR veya Intel XeSS gibi PC tarafındaki görüntü ölçekleme teknolojilerinin konsoldaki muadili olarak görülüyordu. Ancak Sony’nin sıradaki güncellemede çıtayı yükseltmek istediği anlaşılıyor.

Şirket daha önce AMD ile birlikte FSR 4’ü PlayStation’a entegre etmek için çalıştığını duyurmuştu. Şimdi ise Moore’s Law Is Dead’e göre PSSR 2.0, görüntüleri işlerken ihtiyaç duyduğu bellek miktarını azaltacak şekilde optimize ediliyor. Fakat asıl fark, yani oyuncuların en çok hissedeceği şey, görüntü kalitesindeki yükseliş olacak gibi duruyor.

Yeni sürümün çıkışı için hedef gösterilen tarih ise 2026.