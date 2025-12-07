PS5 Pro için PSSR 2.0 hazırlanıyor: Görüntü kalitesi coşacak

Kategoriler
Sony, PS5 Pro'nun yükseltme teknolojisi PSSR’ı yenilemeye hazırlanıyor. Yeni sürümün hem kaliteyi artırması hem de GPU yükünü ciddi ölçüde hafifletmesi bekleniyor.
Sony, PS5 Pro ile birlikte sunduğu PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisini daha ileri taşıyacak büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Moore’s Law Is Dead’in paylaştığı bilgilere göre şirket, dahili olarak MFSR2 (Multi-Frame Super Resolution 2) şeklinde anılan yeni sürümle görüntü yükseltme kalitesini belirgin şekilde yukarı çekecek.
Bu yeni yaklaşım, GPU üzerindeki yükü azaltırken aynı sahnede daha yüksek kare hızları elde edilmesini sağlayacak. Yani hem daha akıcı bir oyun deneyimi hem de daha temiz bir görüntü hedefleniyor.
PSSR, bugüne kadar DLSS, AMD FSR veya Intel XeSS gibi PC tarafındaki görüntü ölçekleme teknolojilerinin konsoldaki muadili olarak görülüyordu. Ancak Sony’nin sıradaki güncellemede çıtayı yükseltmek istediği anlaşılıyor.
Şirket daha önce AMD ile birlikte FSR 4’ü PlayStation’a entegre etmek için çalıştığını duyurmuştu. Şimdi ise Moore’s Law Is Dead’e göre PSSR 2.0, görüntüleri işlerken ihtiyaç duyduğu bellek miktarını azaltacak şekilde optimize ediliyor. Fakat asıl fark, yani oyuncuların en çok hissedeceği şey, görüntü kalitesindeki yükseliş olacak gibi duruyor.
Yeni sürümün çıkışı için hedef gösterilen tarih ise 2026.
Sony’nin son dönemde güç tüketimi ve verimlilik odaklı özelliklere ağırlık vermesi, kulislerde “Acaba PS6’nın taşınabilir bir versiyonu mu geliyor?” sorusunu da sık sık gündeme taşıyor. Bu elbette kesin bir şey değil; ancak PSSR’ın daha düşük çözünürlüklü karelerden bile daha iyi sonuç üretecek seviyeye çekilmesi, şirketin verimlilik konusunda ciddi bir yol harcadığını gösteriyor.