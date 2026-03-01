PS5 Pro’ya büyük grafik hamlesi: FPS artışı yolda!

Sony, PlayStation 5 Pro kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir güncellemeyi devreye aldı. Mark Cerny’nin doğrudan tanıttığı Gelişmiş PSSR Teknolojisi, oyunların çözünürlüğünü temelden iyileştirirken performans tarafında da ciddi bir artış vadediyor. Şirketin verdiği mesaja göre hedef net: Görüntü kalitesi artarken kare hızından ödün verilmemesi. Yani hem daha keskin görüntü hem de daha akıcı bir deneyim.

GELİŞMİŞ PSSR TEKNOLOJİSİ OYUN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜ ZİRVEYE TAŞIYOR

Yeni sistem, pikselleri tek tek analiz eden bir yapıya sahip. Kullanılan sinir ağları ve algoritmalar baştan aşağı yenilenmiş durumda. Bu da oyunlarda daha net kenarlar, daha az pürüz ve daha stabil bir performans anlamına geliyor. Sony, bu teknolojinin oyun dünyasında yeni bir grafik standardı oluşturduğunu savunuyor. Açıkçası iddialı bir çıkış. Ancak ilk örnekler beklentiyi yükseltiyor.

RESİDENT EVİL REQUİEM İLE İLK BÜYÜK TEST

Güncellemeden tam anlamıyla faydalanan ilk yapım ise Resident Evil Requiem oldu. Capcom’dan Masaru Ijuin, yeni sistemin oyun motoru üzerindeki etkisini detaylı şekilde anlattı. Özellikle karakter modellemelerinde dikkat çekici bir sıçrama var. Ana karakterin saç ve sakal telleri artık tekil çokgenler halinde işleniyor. Rüzgârın etkisi, vücut hareketleri, ışığın saç telleri arasından geçişi… Hepsi anlık olarak hesaplanıyor. Işığın saç tellerinin üst üste binme durumuna göre yön değiştirmesi, korku atmosferini daha da derinleştiriyor. Geleneksel yöntemlerle işlenmesi zor olan bu detaylar, yeni PSSR altyapısıyla çok daha doğal görünüyor. Yani küçük gibi duran detaylar, sahnedeki gerilimi ciddi şekilde artırıyor.

AMD İŞBİRLİĞİ: PROJECT AMETHYST

Bu yeni teknolojinin arkasında AMD ile yürütülen Project Amethyst ortaklığı bulunuyor. Bilgisayar oyuncularının FSR 4 donanımıyla deneyimlediği yenilikler, yaklaşık altı aylık ek iyileştirme sürecinin ardından PS5 Pro sistemine entegre edildi. Mart ayında yayınlanan sistem güncellemesiyle birlikte desteklenen oyunların ayarlar menüsüne “PSSR Görüntü Kalitesini Artır” seçeneği eklendi. Bu seçenek aktif edildiğinde grafikler belirgin şekilde daha keskin ve pürüzsüz hale geliyor. Özellikle büyük ekranlarda fark, doğrusu, daha net hissediliyor.