Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

PS5 Pro’ya büyük grafik hamlesi: FPS artışı yolda!

Sony, Gelişmiş PSSR Teknolojisi’ni duyurdu. Yeni sistem, PS5 Pro’da hem çözünürlüğü hem kare hızını aynı anda yukarı taşıyor. İlk büyük sınav ise Resident Evil Requiem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PS5 Pro’ya büyük grafik hamlesi: FPS artışı yolda!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 11:43

Sony, kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir güncellemeyi devreye aldı. Mark Cerny’nin doğrudan tanıttığı Gelişmiş PSSR Teknolojisi, oyunların çözünürlüğünü temelden iyileştirirken performans tarafında da ciddi bir artış vadediyor. Şirketin verdiği mesaja göre hedef net: Görüntü kalitesi artarken kare hızından ödün verilmemesi. Yani hem daha keskin görüntü hem de daha akıcı bir deneyim.

PS5 Pro’ya büyük grafik hamlesi: FPS artışı yolda!

GELİŞMİŞ PSSR TEKNOLOJİSİ OYUN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜ ZİRVEYE TAŞIYOR

Yeni sistem, pikselleri tek tek analiz eden bir yapıya sahip. Kullanılan sinir ağları ve algoritmalar baştan aşağı yenilenmiş durumda. Bu da oyunlarda daha net kenarlar, daha az pürüz ve daha stabil bir performans anlamına geliyor. Sony, bu teknolojinin oyun dünyasında yeni bir grafik standardı oluşturduğunu savunuyor. Açıkçası iddialı bir çıkış. Ancak ilk örnekler beklentiyi yükseltiyor.

RESİDENT EVİL REQUİEM İLE İLK BÜYÜK TEST

Güncellemeden tam anlamıyla faydalanan ilk yapım ise Resident Evil Requiem oldu. Capcom’dan Masaru Ijuin, yeni sistemin oyun motoru üzerindeki etkisini detaylı şekilde anlattı. Özellikle karakter modellemelerinde dikkat çekici bir sıçrama var. Ana karakterin saç ve sakal telleri artık tekil çokgenler halinde işleniyor. Rüzgârın etkisi, vücut hareketleri, ışığın saç telleri arasından geçişi… Hepsi anlık olarak hesaplanıyor. Işığın saç tellerinin üst üste binme durumuna göre yön değiştirmesi, korku atmosferini daha da derinleştiriyor. Geleneksel yöntemlerle işlenmesi zor olan bu detaylar, yeni PSSR altyapısıyla çok daha doğal görünüyor. Yani küçük gibi duran detaylar, sahnedeki gerilimi ciddi şekilde artırıyor.

PS5 Pro’ya büyük grafik hamlesi: FPS artışı yolda!

AMD İŞBİRLİĞİ: PROJECT AMETHYST

Bu yeni teknolojinin arkasında ile yürütülen Project Amethyst ortaklığı bulunuyor. Bilgisayar oyuncularının FSR 4 donanımıyla deneyimlediği yenilikler, yaklaşık altı aylık ek iyileştirme sürecinin ardından PS5 Pro sistemine entegre edildi. Mart ayında yayınlanan sistem güncellemesiyle birlikte desteklenen oyunların ayarlar menüsüne “PSSR Görüntü Kalitesini Artır” seçeneği eklendi. Bu seçenek aktif edildiğinde grafikler belirgin şekilde daha keskin ve pürüzsüz hale geliyor. Özellikle büyük ekranlarda fark, doğrusu, daha net hissediliyor.

ETİKETLER
#amd
#playstation 5 pro
#Pssr Teknolojisi
#Resident Evil Requiem
#Project Amethyst
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.