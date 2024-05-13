PUBG Mobile için 120 FPS geliyor! Sadece 3 telefonda çalışacak

13 May 2024 13:22 - Güncelleme : 13 May 2024 13:26

Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından PUBG Mobile, oyun severleri heyecanlandıran bir gelişmeye imza attı. Bugün yayınlanacak güncellemeyle kullanıcılara yeni bir deneyim sunacak yapım, artık 120 FPS görüntü kalitesine ev sahipliği yapacak.

PUBG Mobile, piyasaya sürülmesinin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen hâlâ oyun dünyasının en popüler isimleri arasında bulunuyor. Yenilikçi ve dinamik yapısıyla milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan oyun sürekli olarak kendini yenileyerek taze tutmayı başarıyor.

Bugün içinde kullanıma sunulacak v3.2 kodlu güncellemesiyle, PUBG Mobile'ın grafik kalitesi ve akıcılığı bir üst seviyeye çıkacak. 120 FPS görüntü kalitesi sunabilen bu güncelleme, oyunculara çok daha akıcı bir deneyim vaat ediyor.

SAMSUNG GALAXY TELEFONLARDA ÇALIŞACAK

Fakat kötü haber şu ki (en azından şimdilik) 120 FPS özelliği her telefonda kullanılamayacak. İlk etapta birkaç modele hitap edecek güncelleme, Samsung'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanıcılarını karşılayacak. Bu modeller şöyle;

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy Z Fold5

Günümüzde akıllı telefonlarda 120Hz ekranlar oldukça yaygın olsa da bu kare hızında çalışmayı destekleyen oyunların sayısı yok denecek kadar azdı. Şu ana kadar yalnızca 90 FPS ile sınırlı kalan PUBG: Mobile da onlardan bir tanesi olarak karşımızda duruyordu.

Samsung'dan yapılan açıklamada, PUBG Mobile'ın geliştiricisi Tencent ile iş birliği yapılarak bu cihazlardaki performansın optimize edildiği aktarıldı. Optimizasyon, Galaxy cihazlarda yüklü olarak gelen Game Optimization Service (GOS) ve Game Booster uygulamasının en son sürümüne dahil edilecek.