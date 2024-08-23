QCY, MeloBuds Pro kulaklığını piyasaya sürdü: Dışarıdaki gürültüyü bıçak gibi kesiyor

23 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:37

Uygun fiyatlı ve üst düzey özelliklere sahip kablosuz kulaklıklarıyla tanınan Çinli elektronik firması QCY, MeloBuds Pro modelini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

QCY MELOBUDS PRO ÖZELLİKLERİ

QCY'den yapılan açıklamaya göre MeloBuds Pro'nun Uyarlanabilir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği, 46dB'e kadar olan gürültüleri engelleyebiliyor. ANC özelliğinde çevre koşullarına göre uyum sağlayan dört farklı gürültü engelleme modu mevcut:

İç mekan modu: Ofis, kütüphane, kafe

Gidiş-dönüş modu: Metro, istasyon, toplu taşıma, uçak

Geniş gürültü önleme modu: Sürüş ve açık hava

Dış mekan modu: Alışveriş merkezi, istasyon

Uyarlanabilir Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip ürün, kullanıcının kulak kanalı yapısını ve nasıl takıldığını analiz ederek gürültü engellemeyi otomatik olarak ayarlıyor. 6 mikrofon ve rüzgar gürültüsünü en aza indiren bir tasarıma sahip olan AI tabanlı ses alma teknolojisi, ortam gürültüsünü önleyerek temiz sesli aramalar sağlıyor.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ HI-FI RES SERTİFİKASI

Yüksek çözünürlüklü Hi-Res ses sertifikası ve LDAC kodek desteğine sahip olan QCY MeloBuds Pro, LDAC ile 990 kbps'e kadar bit hızı ve 96 kHz/24 bitlik örnekleme hızı desteği veriyor.

34 SAATE KADAR ŞARJ DESTEĞİ

QCY MeloBuds Pro, ANC kapalıyken 8,5 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 34 saate kadar çıkabiliyor. ANC etkinleştirildiğinde ise sırasıyla 7,5 saat ve 30 saate düşüyor. Tabii bu süreler, şirketin belirttiği değerler ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.

Hızlı şarj özelliğini de unutmayan QCY, sadece 10 dakika şarj ile 1 saatlik dinleme süresi elde edilebileceğini belirtti. Ayrıca kulaklık; çoklu bağlantı, müzik çalma kontrolü için kulak içi algılama, oyun için 80 ms'lik düşük gecikme modu, IPX5 suya dayanıklılık özelliklerine de sahip.