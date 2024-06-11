Luxeed R7 elektrikli otomobil tanıtıldı: Huawei ve Chery geliştirdi

11 Haziran 2024 17:00 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:00

Togg T10X rakip tanımıyor! Mayıs ayında en çok satan elektrikli otomobiller belirlendi

Togg T10X rakip tanımıyor! Mayıs ayında en çok satan elektrikli otomobiller belirlendi

İki Çinli şirket Huawei ve Chery, birlikte geliştirdikleri Luxeed R7 elektrikli otomobili tanıttı. Coupe SUV formunda bir araba olarak kullanıcıların karşısına çıkan Luxeed R7, 4.950 mm uzunluğu ve 2.950 mm dingil mesafesiyle tüketicilere hitap ediyor.

LUXEED R7 ÖZELLİKLERİ

Carscoops'un haberine göre, şerit LED farlarla donatılan Luxeed R7, tavanın ön kısmında LiDAR'ı da içeren bir dizi sensör için bölme bulunduruyor. Kapı kolları gövdeye gömülü olarak bulunurken, arka kısımdaki ışık barı da tasarımın önemli unsurları arasında yer alıyor.

Huawei veya Chery, arabanın iç tasarımını ve motor özelliklerini açıklamadı. Ancak sızdırılan bilgilere göre, 288 hp güç üreten tek motorlu ve 489 hp güç üreten çift motorlu versiyonlarının olacağı belirtiliyor. 855 kilometre menzil kapasitesi de gelen bilgiler arasında duruyor.

LUXEED R7 OTOMOBİLİN FİYATI

Luxeed R7, 2024'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Başlangıç fiyatının yaklaşık 41 bin 400 dolar olması bekleniyor. Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı ise belli değil.