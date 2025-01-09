Rahatlatıcı seslerle uykuya geçişi kolaylaştıran akıllı yüzük: Viv Ring duyuruldu

09 Ocak 2025 11:34 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:34

Güney Kore merkezli Viv Health, CES 2025'te, kullanıcıların biyometrik verilerini analiz ederek sağlık takibi yapan ve yapay zeka destekli generatif seslerle uykuya geçişi kolaylaştıran akıllı yüzüğü Viv Ring'i tanıttı. Standart modelin yanı sıra gelişmiş sensörlerle donatılmış Pro versiyonu da yıl sonuna doğru tanıtılacak.

Güney Kore merkezli dijital sağlık girişimi Viv Health, CES 2025 etkinliğinde çok faydalı bir ürün tanıttı: Viv Ring. Kullanıcıların biyometrik verilerini toplayarak analiz eden bu akıllı yüzük, hem Samsung Galaxy Ring gibi sağlık takibi özellikleri sunuyor hem de uyumayı kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka tarafından uyku sesleri üretiyor.

GENERATİF UYKU DESTEKLEYİCİ SES TEKNOLOJİSİNE SAHİP

Viv Ring, standart biyometrik ölçüm özellikleriyle donatıldı. Kalp atış hızı, stres seviyesi, kandaki oksijen miktarı, aktivite ve uyku takibi gibi temel verileri kullanıcılara sunan yüzük, bu verileri analiz ederek sağlığınız hakkında bilgi edinmenize yardımcı oluyor. Ancak Viv Ring'i diğer akıllı giyilebilir cihazlardan ayıran en dikkat çekici özellik, AI destekli "generatif uyku destekleyici ses teknolojisi" oluyor.

Bu teknoloji sayesinde Viv Ring, biyosensörlerinden elde ettiği verileri işleyerek kullanıcıya özel doğal sesler üretiyor. Okyanus dalgaları, kuş sesleri, derin deniz esintileri ve yağmur gibi rahatlatıcı doğal sesler, monoaural ve binaural tonlarla birleştirilerek uykuya geçişi kolaylaştırıyor ve daha kaliteli bir uyku deneyimi sağlamayı vaat ediyor.

PRO VERSİYON DA YOLDA

Viv Health, Viv Ring’in standart modeli piyasaya çıkmadan önce, yılın sonlarına doğru tanıtılacak Pro versiyonunun detaylarını da paylaştı. Daha gelişmiş sensörlerle donatılacak olan Pro model, sürekli kan basıncı takibi ve atriyal fibrilasyon (AFib) tespiti gibi özelliklere sahip olacak.

Viv Health, Viv Ring'i kullanıma sunmak için gerekli yasal onayları alması gerektiğini, bu işlemlerin tamamlandıktan sonra da yüzüğün satışa sunulacağını açıkladı. Ancak yüzüğün fiyatı ve kullanılabilir olacağı ülkeler henüz belli değil.