RAM fiyatlarındaki yükseliş yavaşladı

Amazon Almanya verilerine dayanan analiz, RAM tarafında artış hızının kesildiğini gösteriyor. Ancak SSD ve sabit disk fiyatlarında tablo hâlâ yukarı yönlü.
Almanya merkezli teknoloji yayını ComputerBase, RAM ve depolama ürünlerindeki fiyat hareketlerini mercek altına aldı. Amazon Almanya verileri üzerinden hazırlanan kapsamlı çalışmaya göre, son aylarda adeta uçuşa geçen RAM fiyatları şimdilik frene basmış görünüyor. Ama iş SSD ve HDD tarafına gelince, işler pek de iç açıcı değil.
Rapora göre Eylül 2025’ten bu yana RAM fiyatları ortalama yüzde 314 arttı. Yani beş ayda dört kattan fazla bir yükseliş söz konusu. Oldukça sert bir tablo.
Ancak Ocak–Şubat döneminde artış hızında belirgin bir düşüş yaşandı. Listelenen 12 bellek kitinin 9’unda fiyatlar bir önceki aya kıyasla geriledi. Bu da kısa vadede en azından bir dengelenme sinyali veriyor.
En dikkat çekici örneklerden biri Crucial Pro Overclocking 32GB DDR5 kiti oldu. Ürün, 14 Ocak–16 Şubat 2026 arasında 473,89 dolardan 378,89 dolara geriledi. Yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş var. Az değil.
Öte yandan ABD tarafında tablo farklı. Aynı segmentteki 6400 MT/s CL32 kitin fiyatı 348,99 dolardan 369 dolara çıkarak yüzde 5,7 arttı. 6000 MT/s CL36 kit ise 325,99 dolardan 369 dolara yükseldi. Yani küresel ölçekte tam anlamıyla bir geri çekilmeden söz etmek zor.
DDR4 tarafında da benzer bir karışıklık var. G.Skill Aegis 32GB DDR4 kit Almanya’da yüzde 7,28 zamlanarak 219,99 dolardan 236 dolara çıktı. ABD’de ise 3200 MT/s CL16 versiyonunun fiyatı sadece birkaç haftada 229,99 dolardan 269,99 dolara yükseldi. Eski nesil belleklerde bile hareketlilik sürüyor.
RAM’e kıyasla daha sakin ilerleyen HDD fiyatları da yukarı yönlü. Beş ay öncesine göre sabit disk fiyatları ortalama yüzde 51 daha pahalı. Ocak 2026’da bu oran yüzde 46,41 seviyesindeydi. Yani sadece bir ayda yaklaşık yüzde 5’lik ek artış yaşandı.
Örneğin WD Red Plus 4TB modeli Almanya’da yüzde 21,5 zamlanarak 133,90 dolardan 162,79 dolara çıktı.
Buna karşılık aynı serinin 8 TB modeli yüzde 10,59 ucuzlayarak 255 dolardan 228 dolara geriledi. 24 TB kapasiteli Toshiba MG11ACA 24TB ise iki ay boyunca 602 dolar seviyesinde sabit kaldı. Bazı üst kapasite ürünlerde şimdilik bir denge var, ama genel eğilim yukarı.
Asıl dikkat çeken artış ise NAND tabanlı SSD’lerde. Eylül 2025’e kıyasla SSD fiyatları yüzde 86,59 daha yüksek. Sadece Ocak–Şubat 2026 arasında ise yüzde 10’un üzerinde ek artış kaydedildi.
En çarpıcı örneklerden biri WD_BLACK SN850X 2TB oldu. Ürün Almanya’da bir ay içinde 215,90 dolardan 289 dolara çıkarak yüzde 33,86 zamlandı.
ABD’de ise 30 gün önce 500 dolar seviyesinde olan ürün 400 dolara gerilemiş olsa da hâlâ tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde. Üstelik aynı model Temmuz 2023’te yalnızca 89,99 dolardan satılıyordu. Aradaki fark gerçekten dikkat çekici.
Olumlu tarafta ise Samsung 990 EVO Plus 1TB var. Ürün yüzde 4,5’lik düşüşle 150,90 dolardan 143,99 dolara geriledi. Fakat bu indirim, genel fiyat seviyesinin hâlâ yüksek olduğu gerçeğini değiştirmiyor.