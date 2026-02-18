RAM fiyatlarındaki yükseliş yavaşladı

RAM FİYATLARINDA SERT ARTIŞIN ARDINDAN YAVAŞLAMA

Rapora göre Eylül 2025’ten bu yana RAM fiyatları ortalama yüzde 314 arttı. Yani beş ayda dört kattan fazla bir yükseliş söz konusu. Oldukça sert bir tablo.

Ancak Ocak–Şubat döneminde artış hızında belirgin bir düşüş yaşandı. Listelenen 12 bellek kitinin 9’unda fiyatlar bir önceki aya kıyasla geriledi. Bu da kısa vadede en azından bir dengelenme sinyali veriyor.

En dikkat çekici örneklerden biri Crucial Pro Overclocking 32GB DDR5 kiti oldu. Ürün, 14 Ocak–16 Şubat 2026 arasında 473,89 dolardan 378,89 dolara geriledi. Yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş var. Az değil.