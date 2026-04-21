Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

RAM krizi yıllarca sürecek: Stoklar yetmiyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 10:39
Küresel yarı iletken sektöründe RAM tarafındaki sıkışıklık kolay kolay çözülecek gibi görünmüyor. Son veriler, bellek üreticilerinin 2027 sonuna kadar talebin ancak yüzde 60’ını karşılayabilecek seviyede kalacağını ortaya koyuyor. Yani tablo net: üretim artıyor ama ihtiyaç daha hızlı büyüyor.

Nikkei Asia’nın aktardığı raporlar da bu durumu doğruluyor. Üstelik mesele geçici bir dalgalanma değil. Sektörde konuşulanlara bakılırsa bu açık, teknoloji dünyasının uzun süre gündeminde kalacak yapısal bir probleme dönüşmüş durumda. Hatta SK Group yönetiminden gelen uyarı oldukça çarpıcı: Bu kriz 2030’a kadar uzayabilir.

YENİ FABRİKALAR YOLDA AMA ZAMAN GEREKİYOR

Samsung, SK Hynix ve Micron gibi dev üreticiler boş durmuyor. Yeni tesisler için yatırımlar hız kazanmış durumda. Ancak işin bir de zaman boyutu var. Bu fabrikaların tam kapasiteyle üretime geçmesi için en erken 2027-2028 dönemi işaret ediliyor.

Şu an için somut gelişme tarafında öne çıkan tek adım, SK Group’un Şubat ayında Cheongju’da açtığı tesis. Bunun dışında kısa vadede ciddi bir kapasite sıçraması beklenmiyor. Açıkçası, sektör biraz “bekle-gör” modunda ilerliyor.

HBM ÖNCELİĞİ DENGELERİ BOZUYOR

İşin en kritik noktalarından biri de üretim tercihi. Şirketler, yapay zekâ veri merkezleri için kritik öneme sahip yüksek bant genişlikli belleklere, yani HBM’e ağırlık veriyor. Bu da klasik DRAM üretimini ikinci plana itiyor.

Verilere göre piyasanın dengelenmesi için yıllık üretim artışının yüzde 12 civarında olması gerekiyor. Ama gerçek tablo biraz daha farklı: Planlanan artış sadece yüzde 7,5 seviyesinde. Aradaki fark küçük gibi görünüyor ama etkisi büyük.

ETKİSİ DOĞRUDAN CEBİMİZE YANSIYOR

Bu sıkışıklığın etkisi yalnızca veri merkezleriyle sınırlı değil. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, VR cihazlarından el konsollarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde RAM maliyetleri yükseliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.