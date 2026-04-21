RAM krizi yıllarca sürecek: Stoklar yetmiyor

Küresel yarı iletken sektöründe RAM tarafındaki sıkışıklık kolay kolay çözülecek gibi görünmüyor. Son veriler, bellek üreticilerinin 2027 sonuna kadar talebin ancak yüzde 60’ını karşılayabilecek seviyede kalacağını ortaya koyuyor. Yani tablo net: üretim artıyor ama ihtiyaç daha hızlı büyüyor.
Nikkei Asia’nın aktardığı raporlar da bu durumu doğruluyor. Üstelik mesele geçici bir dalgalanma değil. Sektörde konuşulanlara bakılırsa bu açık, teknoloji dünyasının uzun süre gündeminde kalacak yapısal bir probleme dönüşmüş durumda. Hatta SK Group yönetiminden gelen uyarı oldukça çarpıcı: Bu kriz 2030’a kadar uzayabilir.
Samsung, SK Hynix ve Micron gibi dev üreticiler boş durmuyor. Yeni tesisler için yatırımlar hız kazanmış durumda. Ancak işin bir de zaman boyutu var. Bu fabrikaların tam kapasiteyle üretime geçmesi için en erken 2027-2028 dönemi işaret ediliyor.
Şu an için somut gelişme tarafında öne çıkan tek adım, SK Group’un Şubat ayında Cheongju’da açtığı tesis. Bunun dışında kısa vadede ciddi bir kapasite sıçraması beklenmiyor. Açıkçası, sektör biraz “bekle-gör” modunda ilerliyor.
İşin en kritik noktalarından biri de üretim tercihi. Şirketler, yapay zekâ veri merkezleri için kritik öneme sahip yüksek bant genişlikli belleklere, yani HBM’e ağırlık veriyor. Bu da klasik DRAM üretimini ikinci plana itiyor.
Verilere göre piyasanın dengelenmesi için yıllık üretim artışının yüzde 12 civarında olması gerekiyor. Ama gerçek tablo biraz daha farklı: Planlanan artış sadece yüzde 7,5 seviyesinde. Aradaki fark küçük gibi görünüyor ama etkisi büyük.
Bu sıkışıklığın etkisi yalnızca veri merkezleriyle sınırlı değil. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, VR cihazlarından el konsollarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde RAM maliyetleri yükseliyor.