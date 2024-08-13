Realme, akıllı telefonları 4 dakikada yüzde 100 şarj edecek yeni özelliğini duyurdu

13 Ağustos 2024 11:55 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:55

Çinli şirket Realme'nin yeni bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığına dair söylentiler vardı. Geçen hafta şirketin 300W şarj teknolojisi bir sızdırılan videoda çalışırken görüntülendi. Şimdi ise Realme, 320W SuperSonic şarj özelliğini bu hafta tanıtacağını resmi olarak duyurdu.

O videoda Realme'nin 300W şarj teknolojisi, sadece 35 saniyede bir akıllı telefonu yüzde 0'dan yüzde 17'ye şarj etmişti. 320W ile bu alanda bir adım öteye gidilecek.

REALME, 320W HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİNİ GETİRİYOR

Hatırlatmak gerekirse Realme, 2023 yılında "GT5" modelini 4.600mAh batarya kapasitesi ve 240W kablolu hızlı şarj ile tanıtmıştı. Şirket bu telefonun sadece 80 saniyede yüzde 20, 4 dakikada yüzde 50 ve 9 dakikada tam şarj olabileceğini iddia etmişti.

320W SuperSonic şarj, markanın mevcut 240W hızlı şarj teknolojisinin doğrudan ardılı olarak konumlandırılıyor ve şarj süresini daha da kısaltarak, kullanıcıların cihazlarını birkaç dakika içinde tam olarak şarj etmelerine olanak tanıyor.

Popüler Çinli teknoloji blog yazarı Digital Chat Station tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni 320W SuperSonic şarj teknolojisi, test aşamasındaki bir prototipte, bir telefonun bataryasını sadece 4 dakikada tam olarak şarj etmeyi başardı.

Ancak bu hızlı şarjın getirdiği bazı zorluklar da yok değil. Blog yazarı, yeni teknolojinin mevcut aşamada büyük bir batarya kapasitesiyle sunulmadığını belirtti. Realme, şu anda şarj hızı ile batarya kapasitesi arasında dengeyi optimize etmeye çalışıyor.

Digital Chat Station'a göre, bu noktada kullanıcılar "sadece 4 dakikada şarj olan daha küçük bir batarya" ile mi yoksa "daha büyük ve uzun süre dayanacak bir bataryayla" mı yetinmek istediklerine karar vermek durumunda kalabilir.

Öte yandan hızlı şarjda 300W'ın tamamen yeni olmadığını belirtmekte fayda var. Aynı teknolojiyi Redmi, geçen yıl 4.100mAh batarya kapasitesine sahip olan Redmi Note 12 modelini yüzde 0'dan yüzde 100'e sadece 5 dakikada şarj ettiği bir videoyu paylaşarak tanıtmıştı.