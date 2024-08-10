Realme'nin 300W hızlı şarj özelliği, telefonları 5 dakikada yüzde 100 şarj edecek!

10 Ağustos 2024 09:09 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:15

Akıllı telefon dünyasında ilk kez 150W ve 240W hızlı şarj teknolojilerini tanıtan Realme, şimdi de 300W hızlı şarj teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. Marka, 14 Ağustos'ta Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikle bu özelliğini kamuoyuna duyuracak.

Daha önce Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisini test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Haziran ayında Realme Küresel Pazarlama Başkanı Francis Wong, şirketin 300W hızlı şarj desteği üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Ancak resmi detaylar henüz açıklanmadı.

5 DAKİKADA YÜZDE 100 ŞARJ!

Yine de iddialara göre bu teknoloji, bir telefonu 0'dan yüzde 50'ye sadece üç dakikada, yüzde 100'e ise yaklaşık beş dakikada şarj edebilecek.

Geçtiğimiz yıl, Redmi gibi birkaç akıllı telefon markasının 300W hızlı şarj teknolojisini geliştirdikleri bildirildi. Ancak son dönemde endüstrideki trend, 6.000mAh kapasitelerinde daha büyük bataryalar sunarak hızlı şarjı 100W seviyelerinde tutmak yönünde gelişti.

Bu bağlamda, Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisi ile sektörde bir ilki gerçekleştireceği düşünülüyor. Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, Çinli şirketin bu özelliğe sahip olan ilk telefonunu ne zaman piyasaya süreceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Markanın bu ay içinde Realme 13 ve 13 Pro serisini Çin'de tanıtması beklenirken, yıl sonunda Snapdragon 8 Gen 4 yongasıyla donatılmış Realme GT 7 Pro'nun piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak bu modellerin 300W desteğiyle gelip gelmeyeceği belli değil.