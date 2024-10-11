Red Dead Redemption PC fiyatı belli oldu: Cüzdanları yakacak!

11 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:00

Red Dead Redemption, Xbox ve PlayStation konsolları için 14 yıl önce yayınlanmıştı. RDR2'nin öncülü olan vahşi batı temalı yapım nihayet PC'ye de geliyor. Oyunun merakla beklenen fiyatları belli oldu. İşte Red Dead Redemption PC fiyatı ve sistem gereksinimleri.

Bilgisayar oyuncuları tarafından merakla beklenen Red Dead Redemption PC versiyonunun fiyatı netleşti. İşte Epic Games Store'daki fiyat! Son günlerde duyurulan Red Dead Redemption PC versiyonunun çıkış tarihi açıklanmıştı; ancak fiyatı hâlâ belirsizdi. Bugün yaşanan gelişmelerle birlikte oyunun Epic Games Store'daki fiyatı ortaya çıktı.

Rockstar San Diego ve Rockstar North tarafından geliştirilen açık dünya oyunu, ilk olarak 2010 yılının Mayıs ayında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürüldü.

RED DEAD REDEMPTION PC FİYATI

2023 yılının Ağustos ayında ise oyunun Nintendo Switch ve PlayStation 4 versiyonları kullanıma sunulmuştu. Kısaca RDR olarak bilinen bu oyun, yakında bilgisayar platformunda da oynanabilecek. Peki, Red Dead Redemption PC versiyonunun fiyatı ne olacak?

Red Dead Redemption için Epic Games Store'da 1.749 TL, Steam'de ise 49,99 dolar (1.710 TL) olarak belirlendi. Ayrıca, oyunun PlayStation mağazasında Sonbahar İndirimleri kapsamında 1.749 TL'den 1.224,30 TL'ye düştüğünü de belirtmekte fayda var.

RED DEAD REDEMPTION PC VERSİYONUNUN ÇIKIŞ TARİHİ

Vahşi Batı temasına sahip olan Red Dead Redemption, 29 Ekim 2024 tarihinde PC platformuna çıkacak. Oyun henüz ön siparişe açılmadığı için kesin fiyatı bilinmiyor.

RED DEAD REDEMPTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Red Dead Redemption'un sistem gereksinimleri de oyunun PC versiyonunun duyurulmasıyla birlikte açıklandı. Rockstar Games​'in ilk olarak 2010’da piyasaya sürdüğü ve RDR2’nin öncülü olan bu yapım, yakında PC platformunda yer alacak. Duyurunun sürpriz olmamasıyla birlikte, oyuna dair birçok teknik detay da gün yüzüne çıktı. Gelin, Red Dead Redemption'ın kaç GB olduğunu, hangi bilgisayara ihtiyaç duyacağımızı ve oyundaki yenilikleri birlikte inceleyelim.

Rockstar Games’in duyurusu ile birlikte Red Dead Redemption'un sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. Herhangi bir remastered veya gelişmiş sürüm ifadesi olmayan bu versiyon, PC için yeni özellikler sunmasına rağmen devrim niteliğinde bir teknoloji sağlamıyor. Ancak, minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, 14 yaşındaki bir oyun için oldukça makul görünüyor. Aşağıdaki tablodan oyunun ihtiyaç duyduğu donanım bileşenlerini inceleyebilirsiniz.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4670 veya AMD FX-9590

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 360

Depolama: 12 GB HDD

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