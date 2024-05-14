'Red Dead Redemption PC' hazır: Rockstar'dan beklenen adım

14 May 2024 09:06 - Güncelleme : 14 May 2024 09:07

Kovboy temalı oyun hayranlarının en çok sevdiği yapımlardan biri olan Red Dead Redemption, PC platformuna ayak basıyor. Oyun 14 yıllık hasretin ardından nihayet bilgisayarlarda oynanabilecek.

Red Dead Redemption, 2010 yılında Xbox 360 ve PlayStation 3'e çıkış yapmıştı. Çıktıktan sonra Nintendo Switch ve PlayStation 4'e de gelen oyun, aradan 14 yıl geçmiş olmasına rağmen halen en çok oynanan oyunlar arasında bulunuyor.

RED DEAD REDEMPTION PC SIZDIRILDI

X'te "Tez2" rumuzlu bir Rockstar üyesi, 'Red Dead Redemption PC'ye atıfta bulunan bir ekran görüntüsü paylaştı. Bilgi Rockstar Launcher uygulamasından geldiği için RDR1 Steam veya Epic Games gibi diğer dijital oyun mağazalarına gelmeyebilir.

Hatırlatmak gerekirse GTA Trilogy Definitive Edition, Rockstar'ın kendi platformuna özel olarak piyasaya sunulmuştu. Çıktıktan birkaç ay sonra rakip oyun mağazalarına gelmişti. Stüdyo muhtemelen Red Dead Redemption'da da benzer bir yolu izleyecek.

GTA 6 2025'TE ÇIKACAK

Öte yandan Rockstar, 2025 yılında GTA 6'yı yayınlayacak. İlk kez bir kadın ana karakterle oyuncuları tanıştıracak olan ve Vice City'yi yıllar sonra yeniden ekranlara getiren yeni Grand Theft Auto oyunu için birkaç kez "ertelendi" haberi çıksa da şirketten resmi bir açıklama gelmediği için doğru olup olmadığını bilmiyoruz.