Reddit Türkiye’de ofis kurdu

Forum kültürüyle sosyal medyadan ayrışan Reddit, sessiz sedasız ama dikkat çekici bir adım attı. Platform, İstanbul’da kurduğu şirketle Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Gelişme, İstanbul Ticaret Odası’nın yayımladığı ticaret sicil gazetesiyle ortaya çıktı.

İSTANBUL MERKEZLİ ŞİRKET KURULDU

Türkiye’deki yapılanma, “Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi” adıyla hayata geçirildi. Şirketin kuruluş sermayesi 50 bin lira olarak kayıtlara geçti. Kurucu şirket olarak Reddit, Inc. yer alırken, tüzel kişi müdürlük görevini de yine Reddit üstlendi.

YETKİ HUKUK ŞEFİNDE

Şirket adına hareket etmek üzere Reddit’in hukuk şefi Benjamin Seong Lee yetkilendirildi. Faaliyet alanı ise internet ve çevrim içi reklamcılık olarak belirlendi. Şirket kayıtlarında, bu yapılanmanın herhangi bir temsilcilik atamasıyla bağlantılı olmadığı da özellikle vurgulandı.