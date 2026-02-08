Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Reddit Türkiye’de ofis kurdu

Dünyanın en büyük çevrim içi platformlarından Reddit, İstanbul’da şirket kurarak Türkiye’de resmi faaliyetlerine başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Reddit Türkiye’de ofis kurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 10:48

Forum kültürüyle sosyal medyadan ayrışan Reddit, sessiz sedasız ama dikkat çekici bir adım attı. Platform, İstanbul’da kurduğu şirketle Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Gelişme, İstanbul Ticaret Odası’nın yayımladığı ticaret sicil gazetesiyle ortaya çıktı.

Reddit Türkiye’de ofis kurdu

İSTANBUL MERKEZLİ ŞİRKET KURULDU

Türkiye’deki yapılanma, “Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi” adıyla hayata geçirildi. Şirketin kuruluş sermayesi 50 bin lira olarak kayıtlara geçti. Kurucu şirket olarak Reddit, Inc. yer alırken, tüzel kişi müdürlük görevini de yine Reddit üstlendi.

YETKİ HUKUK ŞEFİNDE

Şirket adına hareket etmek üzere Reddit’in hukuk şefi Benjamin Seong Lee yetkilendirildi. Faaliyet alanı ise internet ve çevrim içi reklamcılık olarak belirlendi. Şirket kayıtlarında, bu yapılanmanın herhangi bir temsilcilik atamasıyla bağlantılı olmadığı da özellikle vurgulandı.

ETİKETLER
#Teknoloji
#Reddit
#Şirket Kuruluşu
#Türkiye Pazarı
#Dijital Reklamcılık
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.