Redmi, A3X modelini tanıttı: 'Çerez parasına' öğrenci telefonu!

25 May 2024 13:14 - Güncelleme : 25 May 2024 13:16

Akıllı telefon fiyatları hem dünyada hem Türkiye'de giderek yükselirken Xiaomi, aşırı uygun fiyatlı yeni modelini piyasaya sundu. Redmi A3x, Türkiye'ye gelirse muhtemelen "öğrencilere teknoloji desteği" uygulaması kapsamında vergi indirimli olarak satın alınabilecek.

REDMI A3X ÖZELLİKLERİ

GSMArena'nın haberine göre, Redmi A3x, 6.71 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Çentikli yapıdaki bu LCD ekranda, HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 5 Megapiksel ön kamera var. Arka kamera ise iki adet 8 Megapiksel sensörlerden oluşuyor.

Gücünü Unisoc T603 işlemcisinden alan yeni Redmi telefonu, 64 GB yerleşik depolama alanı yanında 3 GB RAM sunuyor. Parmak izi okuyucusu yan çerçeveye monte edilmiş. Ayrıca batarya 5.000 mAh kapasitede olup, 15W hızında şarj oluyor.

REDMI A3X FİYATI

Aynı zamanda Android 14 tabanlı MIUI 14 yazılımıyla kutudan çıkan Redmi A3x'te, uzun zamandır cep telefonlarında göremediğimiz 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. MicroSD kart ile depolama alanı 1 TB'ye kadar yükseltilebilen akıllı telefonun fiyatı 69 dolar olarak açıklandı.

25 Mayıs itibarıyla vergisiz fiyatı yaklaşık 2 bin 220 TL olan Redmi A3x, KDV ve diğer vergiler eklendiğinde dahi öğrencilere cep telefonu alımlarında vergi indirimi uygulanması için belirlenen 9500 TL üst sınırını aşmayacağı tahmin ediliyor.

Redmi A3x teknik özellikleri: