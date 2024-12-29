"Redmi marka otomobil gelecek" iddiası yayılmıştı: Xiaomi yetkilisi son noktayı koydu

29 Aralık 2024 11:52 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:52

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi alt markası Redmi'nin otomobil üreteceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Xiaomi Grup Başkanı Lu Weibing, bu spekülasyonlara son noktayı koydu.

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Teknoloji devi Xiaomi​, otomobil​ pazarına hızlı bir giriş yaptığı SU7​ modeliyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Akıllı telefon sektöründeki başarısını otomobil sektörüne taşıyan firma, şu anda yalnızca Çin​ pazarında satışa sunduğu Xiaomi SU7 ile tüm dünyanın (hatta Ford gibi rakiplerinin bile) ilgisini çekmeyi başardı.

Son dönemde Xiaomi'nin alt markası Redmi​'nin de otomobil üretimine başlayacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Ancak Xiaomi Grup Başkanı Lu Weibing, bu spekülasyonlara net bir cevap verdi. Çin merkezli mydrivers.com sitesinin haberine göre, Weibing, katıldığı bir canlı yayın programında Redmi'nin otomobil üreteceğine dair hiçbir planları olmadığını açıkladı.

"Redmi otomobili için kesinlikle planımız yok" diyen Weibing, böylelikle Xiaomi'nin otomobil sektöründeki odak noktasının yalnızca ana marka altında olacağını da kesin bir dille belirtmiş oldu.

XİAOMİ'NİN YENİ MODELLERİ YOLDA

Öte yandan Xiaomi, otomobil sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Firma, 2025 yılında en az üç yeni model tanıtmayı hedefliyor. Bunlardan biri de SUV segmentinde yer alacak olan YU7 modeli. YU7'nin 20252in haziran-temmuz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin ilk modeli SU7'nin ise Çin pazarında satış hedeflerini yakaladığı bildiriliyor.

FORD CEO'SU XİAOMİ HAYRANI: BIRAKMAK İSTEMİYORUM

Xiaomi'nin elektrikli otomobilini kullanan ve hayranı olanlar sadece şirketin müşterileri değil. Geçtiğimiz günlerde, "Rakiplerimiz hakkında konuşmayı çok sevmem ama ben Xiaomi kullanıyorum" diyen Ford CEO'su Jim Farley de altı aydır kullandığı Xiaomi Speed Ultra7 otomobilinden vazgeçmek istemediğini söyledi.

Farley, "Bir tanesini Şangay'dan Şikago'ya uçakla getirdik. Altı aydır kullanıyorum ve bırakmak istemiyorum" diye konuştu.