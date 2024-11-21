Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma başlattı! İşte sebebi

21 Kasım 2024 15:18 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:18

Rekabet Kurulu, Visa ve Mastercard'ın Türkiye'deki şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarını incelemek üzere soruşturma başlattı. Her iki şirketin de Türkiye'de faaliyet gösterdikleri pazarlarda dışlayıcı eylemler gerçekleştirip gerçekleştirmediği incelenecek.

Rekabet Kurulu​, küresel ödeme sistemleri devleri Visa ve Mastercard hakkında Türkiye​'deki faaliyetlerine yönelik bir soruşturma başlattığını duyurdu. Kurul, her iki şirketin de şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarını incelemeye aldı.

MASTERCARD VE VİSA'YA REKABET SORUŞTURMASI

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Mastercard ve Visa'nın şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Kurum, yapılan ön araştırma sonucunda bu iddiaların daha kapsamlı bir inceleme gerektirdiğine karar verdi.

Buna göre, Mastercard Incorporated kontrolünde bulunan Mastercard Europe SA, MasterCard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ ile Visa Inc. kontrolünde bulunan Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC TürkiyeTemsilciliğinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında, kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurul, soruşturma kapsamında, Türkiye'de ihraç edilen banka, kredi ve ön ödemeli kartların büyük çoğunluğuna sahip Mastercard ve Visa'nın şema hizmetleri pazarında kart ihraç eden teşebbüslerle kurulu dikey ilişkileri bağlamında fiili münhasırlığa sebebiyet verebilecek şekilde ayrı ayrı geliştirdikleri indirim/teşvik sistemlerinin, tek başına veya birikimli etki doğurarak pazarın rakiplere kapanma riski doğurup doğurmadığını inceleyecek.

İnceleme kapsamında, Visa'nın dijital cüzdan hizmetleri pazarında üye iş yerlerinden oluşan alıcılarına getirdiği rakip sağlayıcılardan hizmet alınmamasına ilişkin rekabet etmeme yükümlülüğünün pazarda doğurduğu muhtemel rekabet karşıtı etkiler ile Mastercard'ın dijital cüzdan hizmeti pazarında yıkıcı fiyatlama başta olmak üzere rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak nitelikte çeşitli eylemlerle hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı da araştırılacak.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.