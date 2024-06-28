Rekabet Kurulu, ürünlerinin piyasa fiyatlarına müdahale eden Canon'a dev ceza kesti

28 Haziran 2024 16:13 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 16:15

Türkiye'de piyasa rekabetini korumak ve tekelleşmenin önüne geçmek amacıyla faaliyet gösteren önemli bir düzenleyici kuruluş olan Rekabet Kurulu, adil rekabet ortamını sağlamak ve tüketici haklarını korumak için şirketlerin uygulamalarını sıkı bir şekilde denetliyor.

Rekabet Kurulu, Google'a pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Bu soruşturma sürerken şimdi de Canon'u radarına alan Kurul, teknoloji şirketine rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

REKABET KURULU, CANON'A ACIMADI

Şirkete yönelik yürütülen soruşturma süreci ve alınan karara ilişkin bilgi vermek için açıklama yapan Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'ye (Canon) 38,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Açıklamada, şirketin baskı, kopyalama, görüntüleme ile foto-video ürünleri, dijital SLR kamera, dijital video kamera, aynasız kompakt sistem kamera ve değiştirilebilir lens ürünlerinden oluşan optik ürünlerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

"CANON, ÜRÜNLERİNİN SATIŞ FİYATLARINA MÜDAHALE ETTİ"

Kuruluş hakkında 11 Mayıs 2023'te soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Canon'un sağlayıcısı olduğu ürünlerin yeniden satışını gerçekleştiren satıcıların veya bayilerin, bağımsız şekilde belirlemesi gereken satış fiyatlarına müdahale bulunarak yeniden satış fiyatlarını tespit edip etmediğinin araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, konuya ilişkin sözlü savunma toplantısının da 4 Haziran'da gerçekleştirildiği aktarıldı. Yapılan değerlendirme sonucu Canon'un yeniden satıcıların fiyatlarını tespit ederek 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şirkete 38 milyon 300 bin 958 lira idari para cezası verildiği belirtildi.