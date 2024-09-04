Rekabet Kurulu’ndan yapay zeka ile önlem! Karteller tespit edilecek, ihbar edene ödül verilecek

04 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:57

Küresel çapta gelişen yapay zeka teknolojisi Türkiye pazarında da çıkışa geçti. Birçok şirket yapay zeka teknolojisini radarına aldı. Ancak piyasada yapay zeka teknolojisi kötü amaçlar için de kullanılabiliyor. 5 yıllık stratejik plan yapan Rekabet Kurulu, rekabet ihlali yapan şirketlerin peşine düştü. Refahın önündeki en büyük engel olan kartel ve tekellerin ortaya çıkarılması için önlemler alınıyor.

REKABET KURULU YAPAY ZEKADAN YARARLANACAK

Çeşitli mesajlaşma uygulamaları ile karteller tarafından deliller artık daha kolay gizleniyordu. Rekabet Kurulu ise rekabeti ihlal eden firmaları bulmak için yapay zekâdan yararlanacak.

PİŞMANLIK PROGRAMI

Planda gelişen teknolojiler sayesinde tespitin zorlaştığına dikkat çekilerek, "Zira teknolojik gelişmelerin teşebbüslere delillerin gizlenmesi yönünde sunduğu avantajlar, rekabet ihlallerine ilişkin inceleme, araştırma ve soruşturmalarda delil temini konusunda birtakım zorlukların yaşanmasına neden olmaktadır" denildi.

Şirketlerin bir dönem aralarında anlaşmak suretiyle ortak fiyat ya da satış kanallarını belirlediği ancak daha sonra bundan pişman olarak yapıyı ifşa etmek için kurula başvurduğu pişmanlık müessesesinde de yenilik yapılacak. Stratejik planda konuya ilişkin, "Pişmanlık programına başvuruları caydıran önemli bir faktör, pişmanlık başvurusunda bulunan ve idari para cezasından muaf tutulan teşebbüslerin dahi özel hukuk kapsamında 3 kat tazminat riski ile karşı karşıya olmasıdır" denildi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE İLİŞKİN UYARI

Kurul, otomotiv sektöründe karbon yakıtlarının azaltılmasının elektrikli araç pazarındaki rekabeti artırabileceğine dikkat çekti. AB'deki çevresel yükümlülüklerin maliyetleri artırarak ülke içi fiyatlara olumsuz etki yapabileceği, devlet desteklerinin yenilikçi uygulamaları teşvik edebileceği ancak aşırı teşviklerin tekelleşme riski taşıyabileceğini değerlendiren kurul, "Bu kapsamda otomotiv pazarındaki pazar tanımının yeniden gözden geçirilmesinde fayda görülmektedir" uyarısında bulundu.

Ekonomik ve finansal gücün az sayıda kişi ve şirketlerin elinde toplandığını belirten Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, "Tekellerin ve kartellerin hâkim olduğu bir ekonomik yapı toplumsal refahın önünde ki en önemli engeldir. Bu nedenledir ki; rekabet eden, insan kaynağına, verimliliğe ve teknolojiye yatırım yapan teşebbüslerin var olduğu, girişim özgürlüğünün korunduğu bir yapı şart" dedi.