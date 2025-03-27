Rekabet Kurumu Apple'a soruşturma başlattı! 'Fiyatlara müdahale etti' suçlaması

Rekabet Kurumu, Apple'ın Türkiye'deki satıcıların fiyat ve kampanyalarına müdahale ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmada ayrıca EasyCep, Getmobil, HB Bilişim ve Destek Bilişim firmalarının da Apple koordinasyonunda ikinci el telefonların geri alım fiyatlarını belirleyip belirlemedikleri incelenecek.

Rekabet Kurumu, Apple'a yönelik soruşturma başlattı. Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji devi Apple'ın, çeşitli satıcıların fiyatlandırma politikalarına, kampanyalarına ve geri alım fiyatlarına müdahale ettiği iddiaları üzerine Rekabet Kurumu harekete geçti.

Kurul, yaptığı açıklamada, Apple'ın Türkiye'deki çeşitli satıcılardaki fiyatlara, kampanyalara ve ikinci el durumundaki telefonları geri alım yapan firmaların fiyatlarına müdahale ettiği gerekçeleriyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Soruşturma sonucunda Apple'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilecek.

4 ŞİRKET DAHA LİSTEDE

Rekabet Kurumu'nun radarına giren tek şirket Apple değil. Yenilenmiş cep telefonu pazarında faaliyet gösteren EasyCep, Getmobil, HB Bilişim ve Destek Bilişim firmalarına da, Apple koordinasyonunda geri alım fiyatı belirleyip belirlemediğinin incelenmesi için soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, kulaklıklar, çevre birimleri ve Apple veya üçüncü taraf markalı aksesuarlar gibi teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı da dâhil olmak üzere Türkiye’de satış ve dağıtım faaliyetleri gösteren Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi’nin (APPLE) yeniden satıcıların satış fiyatına müdahalede bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

Önaraştırma kapsamında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurulun 27.02.2025 tarihli toplantısında, APPLE’ın Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını ve/veya kampanya koşullarını tespit etmek ile geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin Apple markalı ürünler bakımından uyguladığı geri alım fiyatlarını aşağıda yer verilen teşebbüslerin dahliyle koordine etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla;

APPLE,

Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi,

Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ,

Getmobil Teknoloji AŞ ve

HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ

hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-08/184-M(1) sayı ile karar verilmiştir."