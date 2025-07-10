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 | Ömer Faruk Dogan

Rekabet Kurumu Google için kararını açıkladı! Dev ceza

Rekabet Kurumu, dijital piyasaların dev ismi Google'a Türkiye'deki rekabet kurallarına uymadığı gerekçesiyle 355 milyon TL'lik idari para cezası verdi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 15:24

Türkiye'de mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları önlemek ve bunun için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla faaliyet gösteren Google hakkında dikkat çeken bir karar aldı.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'ın taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle, ABD merkezli teknoloji devine tam 355 milyon TL uygulandı. Söz konusu cezanın gerekçesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Rekabet Kurumu Google için kararını açıkladı! Dev ceza

GOOGLE, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulunun (Kurul) 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı kararında, Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, Google’ın kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiş, Google hakkında 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmedilmişti.

Kurul tarafından ayrıca Google’a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirilmişti. Bu kapsamda Google’ın, rakip yerel arama hizmetlerini ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı şekilde konumlandırmaması gerekmekteydi. Bu doğrultuda GOOGLE, yerel arama hizmetleri pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaraf etmek için yeni tasarımları içeren çeşitli uyum önerilerini sundu. Uyum sürecine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler devam ederken, Google’ın “ücretli sponsorlu reklam” etiketi altında, “İşletme Reklamları” olarak adlandırılan ve soruşturma konusu yerel arama tasarımlarıyla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımlar uyguladığı tespit edildi.

Bu kapsamda Kurulun 26.06.2025 tarihli toplantısında;

Google tarafından piyasaya sürülen yeni tasarımların (İşletme Reklamlarının), Kurulun 08.04.2021 tarihli ve 2120/248-105 sayılı kararında hükme bağlanan;

“a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında GOOGLE’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına” şeklindeki yükümlülüğe aykırılık teşkil ettiği,

Bu nedenle Google’a 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca her gün için 2024 yılı gayri safi gelirinin on binde beşi oranında olmak üzere toplam 355.143.671,89 TL idari para cezası verilmesine, 25-23/562-362 sayı ile karar verildi."

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Sıkça Sorulan Sorular

Google neden ceza aldı?
Google, Türkiye'de arama sonuçlarında kendi hizmetlerini rakiplerinden avantajlı şekilde öne çıkararak rekabeti bozduğu ve Rekabet Kurulu'nun belirlediği yükümlülüklere uymadığı için cezalandırıldı.
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