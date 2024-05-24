Rekabet Kurumu, Google ve Meta'ya rest çekti: Ya kurallara uyun ya da her gün ceza!

24 May 2024 10:47 - Güncelleme : 24 May 2024 10:56

Rekabet Kurumu, sosyal platformlara yönelik milyonlarca TL ceza kesen soruşturmalarıyla gündeme oturdu. Ferhat Topkaya, cezaların caydırıcı olmadığını belirterek, platformların daha fazla para kazandıkları için cezaları ödeyip ihlali sürdürdüklerini vurguladı.

Sabah'ın haberine göre, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan Ferhat Topkaya, sektöre yönelik ciddi incelemeler yaptıklarını ifade etti. "Bir sektörü ele aldığımızda kılcal damarlarına kadar girip detaylı bir inceleme yaparız" diyen Topkaya, özellikle Google ve Meta gibi devlerin pazar hakimiyetine dikkat çekti. Meta'ya verilen günlük 4.7 milyon TL'lik ceza örneğiyle, "ikna edici çözümler bulunana kadar günlük ceza" uygulamasına geçildiğini belirtti.

CEZAYI ÖDEYİP AYNI TAS AYNI HAMAM DEVAM EDİYORLAR!

Topkaya, cezaların caydırıcı olmadığını, söz konusu platformların daha fazla para kazandığı için cezayı ödeyip ihlali devam ettirdiğini vurgulayarak, "Yaptırım anlayışını değiştirdik. Cezaların yanı sıra davranışsal ve yapısal tedbirler getirdik" dedi.

"SEKTÖRÜ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Sosyal platformların rekabeti engelleyen faaliyetlerine karşı yapılan bu sıkı denetimlerin, sektörde daha adil bir rekabet ortamı sağlamayı amaçladığını belirten Topkaya, şöyle dedi:

"Google başta olmak üzere sektörü çok iyi biliyoruz. Rakiplerini dışlayıcı faaliyetlerinin olabileceğini, kendi hizmetlerini ön plana çıkarıp tamamen pazarı ele geçirmeye yönelik bir eğilim içerisinde olabileceğinin de farkındayız. Parayı verir, sonrasında başka şekilde devam eder, hatta aynı ihlali tekrar yaptığında ağırlaştırıcı sebep olarak mükerrerlikten tekrar bir ceza veririz, yine devam edebilir yani parayı kazandığı süreci devam edebilir."

Topkaya, sadece parasal yaptırımlar dışında yöntem değişikliğine gittiklerini "cezaların yanı sıra davranışsal ve yapısal tedbirler getirdik" diye konuştu. Google Shopping örneği üzerinden açıklamalarda bulunan Topkaya şu bilgiyi paylaştı:

"Shopping dosyasıyla alakalı Google genel arama hizmetleriyle ilgili olarak eskiden bir arama yapıldığında sayfanın en üst kısmında bir bar çıkardığı orta fotoğraflar olurdu, fiyat olurdu, kullanıcı yorumları vesair bir alanı vardı. Bu aslında bir alışveriş karşılaştırma hizmetiydi. Siz bir ayakkabı aradığınızda orada çeşitli markalarda ayakkabılar çıkar ve buradan elde ettiği gelir vardı. Bu hizmeti veren yerli firmalar, yabancı firmalar da vardı, mesela Cimri ve Akakçe gibi. Onlar da organik sonuçlar da tabiri caizse debelenirlerdi çıkmak için ama Google zaten en tepeye onu yerleştirdiği için erişimi zorlaşırdı. Biz bunun soruşturmasını yaptık, yükümlülük getirdik ve dedik ki Google'a 'Sen madem kendine böyle bir alan yaratıyorsun, rakiplerine de bu alanda yer ver.' Uzun süre müzakereler devam etti. Bizi ikna edecek, kurumumuzu ikna edecek bir çözüm getiremediği için Google süreli para cezasını vermektense o 'Shopping' denen kısmı kaldırmayı tercih etti yani aslında soruna kökten bir çözüm bulunmuş oldu."

İKNA EDENE KADAR CEZA UYGULAMASI

Topkaya, Google'ın yerel aramayla ilgili benzer bir dosyası bulunduğuna vurgu yaparak, "Yakın zamanda yerel aramayla ilgili olarak bir müzakere sonuçlarında bir neticeye vardık." diye konuştu.

Topkaya, Google'ın şu anda günlük süreli para cezasına tabi olduğunu belirtirken, "Bizi, kurumu ikna edene kadar bu süreç devam edecek ve bir noktada bizim getirdiğimiz bu davranışsal tedbir neticesinde biz aslında rekabeti ihlal eden noktaya ilişkin bir çözüm getirmiş olacağız" diye konuştu.

Rekabet Kurumu'nun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunduğu raporda ise, soruşturmalar bölümü anlatılırken kesilen ceza miktarları da açıklandı. Bu kapsamda Google'a yerel arama soruşturmasından 296 milyon TL, Adword soruşturmasından 196 milyon TL, Shopping soruşturmasından 98 milyon TL, arama soruşturmasından günlük 2023 yılı gayri safi gelirinin 15 binde beşi oranında ceza verildi.

META'YA GÜNLÜK 4.7 MİLYON TL CEZA

Raporda pazara girişi engellediği için Facebook/WhatsApp'a 347 milyon TL ceza verildiği belirtildi. İhlali gidermediği için günlük idari cezasına geçilerek 115 gün için yaklaşık 552 milyon TL ceza kesildiği vurgulandı.

Ayrıca Meta'nın kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamadaki ihlaller nedeniyle de günlük 4.7 milyon TL ceza verildiği ve bu cezanın ihlalin giderildiği 70 gün boyunca sürdüğü ve toplam 335 milyon TL'ye ulaştığı ifade edildi.