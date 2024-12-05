Rekabet Kurumu, Threads kararını açıkladı! Türkiye'de 8 ay önce kapatılmıştı

05 Aralık 2024 11:31 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:08

Rekabet Kurumu, Meta'nın Instagram ve Threads arasındaki kullanıcı verilerini birleştirme uygulaması nedeniyle başlattığı soruşturmayı, şirketin yeni taahhütlerini kabul ederek sonlandırdı. Kararla birlikte Threads, Türkiye pazarına geri dönmesi için yeşil ışık yakıldı.

Rekabet Kurumu​, sosyal platform devi Meta​ hakkında yürüttüğü soruşturmayı, şirketin sunduğu yeni taahhütlerin kabul edilmesiyle birlikte sonlandırdığını duyurdu. Kurum, Meta'yı, Instagram​ ve Threads​ arasındaki kullanıcı verilerinin birleştirilme uygulaması nedeniyle 4054 sayılı Rekabet Kanunu'nun 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturuyordu.

INSTAGRAM - THREADS VERİ PAYLAŞIMI NEDENİYLE META CEZA ALMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Meta'nın söz konusu uygulamasının rekabeti engelleyici nitelikte olduğu tespit edilmiş ve şirket hakkında geçici tedbir kararı alınmıştı. Ayrıca Meta'ya, yükümlülükleri ihlal ettiği gerekçesiyle 335 milyon TL idari para cezası uygulanmıştı. Bu süreçte Meta, Türkiye'de Threads uygulamasını askıya alarak kullanıcıların Threads'e erişimini geçici olarak durdurmuştu.

Meta'nın Rekabet Kurumu'na sunduğu yeni taahhütlerin kabul edilmesiyle taraflar arasındaki kriz çözüldü. Peki şimdi ne olacak?

META, ARTIK KULLANICI VERİLERİNİ BİRLEŞTİRMEYECEK

Meta tarafından sunulan taahhüt metnine göre, Threads uygulamasının Türkiye'de yeniden kullanıma sunulacağı tarihten itibaren hem mevcut durumda hesabı askıya alınmış olan kullanıcılar hem de yeni kullanıcılar, Threads'i Instagram hesabı gerekmeksizin sadece Threads profili açarak da kullanabilecek.

Buna ek olarak hesaplarınızı birleştirmeyi tercih etmediğiniz müddetçe, Meta, Threads üzerinden elde ettiği verileri Instagram ile birleştirmeyecek.

Rekabet Kurumu, söz konusu taahhütleri, dosya kapsamında tespit edilen ve Meta'nın davranışlarından kaynaklanan rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olması nedeniyle kabul ettiğini belirterek, "Taahhüt metnindeki taahhütlerin META bakımından bağlayıcı hâle getirilerek yürütülmekte olan soruşturmanın sonlandırılmasına 24-45/1053-450 sayı ile karar verilmiştir" dedi.