Reklamlı Netflix üç ayda 30 milyon kişiyi daha kaptı! Hizmetin güncel kullanıcı sayısı açıklandı

13 Kasım 2024 16:52 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:52

Dijital yayın platformu Netflix, reklam destekli abonelik planı için yeni veriler açıkladı. Netflix Reklamcılık Başkanı Amy Reinhard, yeni üyelerin yüzde 50'sinden fazlasının Netflix'i reklamlı bir şekilde izlemeyi tercih ettiğini belirtirken, katmanın güncel kullanıcı sayısını da açıkladı.

Abone sayısı bakımından dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, bir zamanlar reklam yayınlama fikrini kesin bir dille reddeden bir şirketti. Ancak günümüzde, şirketin açıkladığı son rakamlar da göz önünde bulundurulduğunda Netflix'in "reklamlardan çok memnun olduğunu" söylemek işten bile değil.

NETFLİX REKLAMLI PAKETİN ABONE SAYISI NE KADAR?

Veriety'nin haberine göre Netflix, salı günü yaptığı açıklamada, reklam destekli abonelik planının 70 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu sayı, geçtiğimiz mayıs ayında belirtilen 40 milyon ve ocak ayında bildirilen 22 milyon kullanıcıya kıyasla oldukça büyük bir artışı simgeliyor.

Netflix Reklamcılık Başkanı Amy Reinhard, yaptığı açıklamada "Tüm ülkelerdeki üye tabanımızda istikrarlı bir ilerleme görmeye devam ediyoruz" dedi ve reklam destekli abonelik katmanını sundukları ülkelerde Netflix'e yeni üye olanların yarısından fazlasının bu paketi tercih ettiğini belirtti.

Netflix'in küresel rakamları etkileyici olsa da, çoğu pazarlamacı küresel reklam alımları yapmıyor ve belirli coğrafi bölgelerde farklı tanıtım mesajlarını hedeflemeyi tercih ediyor. ABD'deki medya satın alma uzmanları ise reklam verenlerin Netflix'in reklamlı katmanının genel olarak daha fazla izlenim üretmesini beklediğini belirtti.

SQUİD GAME İÇİN KİA SPONSORU: KORE'DE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Netflix, büyük bir spor ligi olan NFL'nin Noel Günü maçlarını canlı yayınlayarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, NFL yayını için reklam envanterinin tamamını sattığını ve bu yayın için FanDuel ve Verizon gibi büyük markalarla anlaştığını açıkladı.

Reinhard ayrıca "Squid Game" dizisinin bir sonraki sezonu için sponsorluk detaylarını da paylaştı. "Kore'de Kia da dahil olmak üzere 12 reklam destekli ülkemizde birçok reklamcı ile iş birliği yaptık" dedi. Bu anlaşma kapsamında Kia "Yeni Sportage" adlı crossover SUV modelini üç parçalı bağlantılı reklam serisi ile öne çıkaracak.