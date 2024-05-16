Renault, 300 beygirlik yeni Rafale E-Tech 4x4 otomobilini tanıttı

16 May 2024 17:12 - Güncelleme : 16 May 2024 17:13

2023 yılının haziran ayında tanıtılan Renault Rafale, hibrit otomobil dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. İlk etapta sunulan model, 1,2 litrelik üç silindirli benzinli motoru ve 2 kWh lityum-iyon bataryaya sahip küçük bir elektrik motoruyla donatılmıştı. Bu kombinasyon, 197 beygir güç ve 205 Nm tork üretirken, aracın performansını da oldukça etkileyici kılıyordu.

YENİ RENAULT RAFALE E-TECH ÖZELLİKLERİ

Şimdi ise Renault, daha güçlü bir versiyon olan Rafale E-Tech 4x4 300 HP'yi tanıttı. Bu yeni model, 1,2 litrelik üç silindirli motorunu arka aksa yerleştirilen bir elektrik motoruyla birleştirerek toplamda 300 beygir gücü sunuyor. Bu sayede araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 6,4 saniyede ulaşıyor; bu da onu önceki modelden (8,9 saniye) oldukça hızlı kılıyor.

Ayrıca, dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılan yeni Rafale, 22 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu büyük batarya sayesinde, araç sadece elektrik gücüyle 100 km yol katedebiliyor.

Teknik olarak baktığımızda, ön aksta bulunan ana elektrik motoru 50 kW güç üretirken, arka aksta bulunan ikinci ana elektrik motoruysa maksimumda 100 kW üretiyor. Benzinli motorun çalıştırılması, bataryanın şarj edilmesi gibi diğer işleri yürüten bir 25 kW yardımcı motor da bulunuyor.

Yeni model, Esprit Alpine ve Atelier Alpine olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sunuluyor. Bu paketlerden en üst düzeyde olan Atelier Alpine, yolu ön kamera ile tarayarak gerçek zamanlı ayarlamalar yapan gelişmiş bir adaptif süspansiyon sistemine sahip. Her iki paket de sportif tasarımları ve büyük boyutlu jantları ile dikkat çekiyor.

Rafale E-Tech 4x4 300 HP, Türkiye pazarına da girmeye hazırlanıyor. Tek motorlu versiyonu henüz Türkiye'de satışa sunulmamış olsa da, Renault Türkiye 2023 yılında yaptığı açıklamada modelin 2024 bitmeden önce getirileceğini belirtmişti.