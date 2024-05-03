Riot Games, 'Vanguard izinsiz ekran görüntüsü alıyor' iddiasına cevap verdi

03 May 2024 16:36 - Güncelleme : 03 May 2024 16:36

Valorant ve League of Legends oyunlarıyla tanınan Riot Games, hile önleme yazılımı Vanguard'ın kullanıcı izni olmadan ekran görüntüsü alıp bunları Riot'un sunucularına aktardığı iddialarına cevap verdi.

İddiayı doğrulayan oyun şirketi, "Tespitleri gerçekleştirmek için doğrudan ekran görüntülerinin gönderilmesine ihtiyacımız var. Ancak bu ekran görüntüleri bazen kişisel verileri içerebiliyor" açıklamasında bulundu.

"Örneğin LoL'e yüklenen her kütüphanenin dosya dizinini kaydediyoruz ve eğer bunlar kullanıcı klasöründe yer alıyorsa kullanıcı adını da barındırabiliyor" diyen firma, bu yöntemin çalışma prensibi sayesinde bir hile yazılımını keşfettikten sonra onu yalnızca kullanmaya devam edenleri değil daha önceden kullanmış olan hesapları da tespit edebildiklerini belirtti.

"VERİLERİ 14 GÜN TUTUYORUZ"

Riot Games, kullanıcılardan toplanan verileri yalnızca 14 gün tuttuğunu savunurken, hile tespiti dışında hiçbir şey için kullanmadığını da özellikle vurguladı.

"HER ŞEYİ SİZİNLE PAYLAŞAMAYIZ"

Açıklamada, Vanguard'ın kontrol ettiği her şeyin kullanıcılarla paylaşılamayacağı, aksi halde hilecilerin en çok neye odaklanmaları gerektiğini öğrenecekleri ifade edilerek, "Bu sistemin başarılı olması için biraz gizlilik şart ancak umarız açıklamalarımız, topladığımız verilerle ne yaptığımıza dair kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmiştir" denildi.

İDDİALAR NEREDEN ÇIKTI?

Günlerdir X'te (eski adıyla Twitter) dolaşan iddialarda, Vanguard'ın ekranınızın tamamının görüntüsünü alma yetkisine sahip olduğu, buna oyun görüntüsünün, Discord konuşmalarının ve diğer açtığınız uygulamaların da dahil edildiği öne sürülüyor.

Tartışmalar, kullanıcıların Vanguard'ın bilgisayarlarındaki ilgisiz dosyalara bile müdahale etmesi sebebiyle cihazlarının açılmadığını ve çeşitli sorunlar yaşandığını iddia etmelerine kadar ilerledi. Hatta bir kişi "System32" klasörünün silindiğini öne sürdü.