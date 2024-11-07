Roblox’tan Türkiye'deki yasak sonrası kritik adım

07 Kasım 2024 14:35 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:35

Dünyanın önde gelen çevrim içi oyun platformu Roblox, Türkiye'de çocuk güvenliği konusundaki yetersizliğinden dolayı devre dışı kaldı. Çocuk istismarına neden olacak içeriklerin barındırılması gerekçesiyle erişime kapanan platform, radikal kararlar aldı. İşte detaylar...

Roblox ne zaman açılacak 23 Ekim? Oyunun yetkilileri açıklama yaptı

Roblox ne zaman açılacak 23 Ekim? Oyunun yetkilileri açıklama yaptı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformlarından biri olan Roblox, Türkiye'de çocuk güvenliği konusundaki yetersizlikleri nedeniyle bir süredir erişime kapalı. Çocuk istismarına yol açabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle yasaklanan platform, eleştirilerin ardından güvenlik önlemlerini artırmak için radikal kararlar aldı.

13 YAŞ ALTI İÇİN SOSYAL ETKİLEŞİM SINIRI GELİYOR

Roblox, çocuk kullanıcılarının güvenliğini sağlamak amacıyla 18 Kasım itibarıyla 13 yaş altındaki oyuncuların bazı sosyal etkileşim alanlarına erişimini sınırlayacak.Bu düzenlemeyle, küçük yaştaki oyuncuların diğer kullanıcılarla metin veya sesli sohbet edebileceği alanlar ve interaktif özellikler kapatılacak. Böylece, çocukların potansiyel risk içeren iletişim kanallarından uzak tutulması hedefleniyor.

YAŞ SINIRI OLMAYAN OYUNLAR ÇOCUKLARA KAPALI OLACAK

Platform, 3 Aralık'tan itibaren yaş sınırı belirtilmeyen oyunların 13 yaş altı kullanıcılar tarafından oynanmasını engelleyecek. Roblox'ta yer alan oyunların, çocuk oyunculara açık olabilmesi için yaş kriterlerine uygun olması gerekecek. Bu kararla birlikte, oyun geliştiricilerin çocukların güvenliğini ön planda tutarak içerik oluşturması sağlanacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

Roblox, yıl boyunca çocuk güvenliği için 30’dan fazla yeni düzenleme getirdi. Şirket, ebeveyn kontrolü seçeneklerini genişletmek, oyun geliştiricilerin kurallara uymasını sağlamak ve çocuklara uygun hesap türleri sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Roblox’un sözcüsü Juliet Chaitin-Lefcourt, güvenlik sistemlerini güçlendirmek amacıyla çeşitli güncellemeler yapmaya devam ettiklerini belirtti.