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Teknoloji
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 | Suat Vilgen

Robot süpürgelere artık boş oturmak yok! 100 farklı iş yapacak

Bilim insanları, günde yalnızca iki saat çalışan robot süpürgelerin geri kalan 22 saatte de işe yaramasını sağlayacak “multi-tasking” yazılım geliştirdi. Süpürgeye yoga partneri olmak da dahil 100 farklı görev yüklendi!

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 09:02

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, evimizin köşelerinde sessizce gezinen robot süpürgeler, aslında işsizliğin kitabını yazıyor. Ortalama sadece 2 saat çalışıyorlar, geri kalan zamanlarını ise boşa harcıyorlar, tıpkı birçoğumuz gibi... Ama artık o günler geride kalıyor.

Robot süpürgelere artık boş oturmak yok! 100 farklı iş yapacak

YENİ NESİL ROBOT: HEM TEMİZLİKÇİ, HEM KOÇ, HEM TİKTOKÇU

BBC'de yer alan habere göre, bilim insanları, bu tembel makineleri çok fonksiyonlu hale getirmek için kolları sıvadı. Bir robot süpürge, yapılan yazılım güncellemesiyle şu görevleri başarıyla yapar hale getirildi:

  • Mobil şarj istasyonu gibi seni takip ediyor, telefonunu şarj ediyor. (Gerçek aşk gibi...)
  • Tavana Netflix yansıtıyor. Süpürgenin içinden sinema çıktı.
  • Ev güvenlik kamerası gibi takılıyor. Göz var, nizam var.
  • Üzerinde “rahatsız etmeyin” yazılı tabelayla odaya giriyor. Sessizliği bile üstlenmiş.
Robot süpürgelere artık boş oturmak yok! 100 farklı iş yapacak
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SÜPÜRME HARİÇ, YAPABİLECEĞİ 100 İŞ DAHA VAR

Araştırmada, basit kodlamalarla bu makinelerin bitki sulamaktan kedi eğlendirmeye, hatta yoga seansı eşlikçiliğine kadar 100 görevde çalışabileceği belirlendi. Evdeki kedi bile ondan daha çok çalışıyor, ama artık o da rakip buldu.

Robot süpürgelere artık boş oturmak yok! 100 farklı iş yapacak
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BİLİM İNSANLARINA GÖRE TEMBEL BİR ALET

Çalışmanın başındaki Yoshiaki Shiokawa, robot süpürgelerin yalnızca temizlikle sınırlandırılmasının büyük kayıp olduğunu söylüyor. Shiokawa’ya göre bu cihazlar, evdeki pasif agresif sessizliğin yerine dijital hizmetkar olabilir. 2023’te 10,3 milyar dolar olan küresel ev robotu pazarı, 2028’e kadar 24,5 milyar dolara çıkacak. Yani robotlar sadece yerleri değil, cüzdanları da silip süpürecek gibi duruyor.

ETİKETLER
#robot süpürge
#robot süpürge
#Ev Aletleri
#Teknoloji
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