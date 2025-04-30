Robot süpürgelere artık boş oturmak yok! 100 farklı iş yapacak

Bilim insanları, günde yalnızca iki saat çalışan robot süpürgelerin geri kalan 22 saatte de işe yaramasını sağlayacak “multi-tasking” yazılım geliştirdi. Süpürgeye yoga partneri olmak da dahil 100 farklı görev yüklendi!
İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, evimizin köşelerinde sessizce gezinen robot süpürgeler, aslında işsizliğin kitabını yazıyor. Ortalama sadece 2 saat çalışıyorlar, geri kalan zamanlarını ise boşa harcıyorlar, tıpkı birçoğumuz gibi... Ama artık o günler geride kalıyor.
BBC'de yer alan habere göre, bilim insanları, bu tembel makineleri çok fonksiyonlu hale getirmek için kolları sıvadı. Bir robot süpürge, yapılan yazılım güncellemesiyle şu görevleri başarıyla yapar hale getirildi:
Araştırmada, basit kodlamalarla bu makinelerin bitki sulamaktan kedi eğlendirmeye, hatta yoga seansı eşlikçiliğine kadar 100 görevde çalışabileceği belirlendi. Evdeki kedi bile ondan daha çok çalışıyor, ama artık o da rakip buldu.
Çalışmanın başındaki Yoshiaki Shiokawa, robot süpürgelerin yalnızca temizlikle sınırlandırılmasının büyük kayıp olduğunu söylüyor. Shiokawa’ya göre bu cihazlar, evdeki pasif agresif sessizliğin yerine dijital hizmetkar olabilir. 2023’te 10,3 milyar dolar olan küresel ev robotu pazarı, 2028’e kadar 24,5 milyar dolara çıkacak. Yani robotlar sadece yerleri değil, cüzdanları da silip süpürecek gibi duruyor.