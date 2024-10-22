Robotaksi etkinliği Elon Musk'un başını büyük derde soktu! Mahkemeye başvuru yapıldı

22 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:41

Elon Musk, Tesla'nın Robotaksi ve Optimus robotlarını tanıttığı "We, Robot" etkinliğinde Blade Runner 2049 filminden esinlenen yapay zeka ile oluşturulmuş görüntüler kullanmakla suçlanıyor. Yapımcı Alcon Entertainment, görüntülerin izinsiz kullanıldığını ve telif hakkı ihlali yapıldığını iddia ederek Musk'ı dava etti.

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Elon Musk, yapay zeka (AI) kullanarak "Blade Runner" filminden esinlenen görüntülerle düzenlenen bir etkinlikte başını derde soktu. Tesla'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği "We, Robot" sunumunda tanıttığı sürücüsüz araçlar piyasaya çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken, ünlü bilim kurgu filmi Blade Runner 2049'un yapımcılarından biri olan Alcon Entertainment, Musk'ı telif haklarını ihlal etmekle suçladı ve mahkemeye başvurdu.

ELON MUSK, BLADE RUNNER 2049 FİLMİNİ ÇALDI MI?

Los Angeles merkezli Alcon Entertainment, Warner Bros. Discovery ve Tesla'yı hedef alan davada, "We, Robot" etkinliği sırasında tanıtılan görsellerin, Blade Runner 2049 filmindeki sahnelere çok benzediğini ve bu görüntülerin AI teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu iddia ediyor. Şirket, etkinliğin tanıtımında filmden görüntülerin kullanılmasına izin vermediklerini belirterek, bu durumun açık bir telif ihlali olduğunu savundu.

Alcon'a göre, Tesla ve Warner Bros., etkinlikten sadece birkaç saat önce bu görüntüleri kullanmak için izin istemiş. Ancak Alcon'un hukuk ekibi, isteği kesin bir dille reddetmiş ve görüntülerin kullanılmaması gerektiğini vurgulamış. Şirket, Warner Bros.'un Blade Runner 2049 ile ilgili bazı lisans haklarına sahip olduğunu, ancak uluslararası bir canlı yayında kullanılacak görüntülerin onayının kendilerinden gelmesi gerektiğini ifade etti.

"TESLA, UYARILARIMIZI DİKKATE ALMADI"

Alcon, Tesla'nın uyarıları dikkate almadığını ve Blade Runner 2049'daki sahneleri yapay zeka aracılığıyla değiştirerek etkinlikte sergilediğini iddia ediyor. "We, Robot" sunumu sırasında ekrana gelen bir sahnede, kıyamet sonrası bir şehir manzarasının önünde bir adamın deri bir ceketle durduğu görülüyor. Musk, etkinlikte bilim kurgu yapımlarına atıfta bulunurken Blade Runner serisini de anmıştı.

Alcon, Tesla ve Warner Bros. Discovery arasında yapılmış olabilecek herhangi bir anlaşmadan haberdar edilmediklerini belirtiyor. Şirket, Warner Bros.'un stüdyolarının ve ekipmanlarının Tesla tarafından kullanılmasına izin veren anlaşmanın aynı zamanda tanıtım amacı taşıdığını ve Tesla'nın Cybercab isimli aracını Warner Bros. katalogundan bir veya daha fazla filmle ilişkilendirmesine olanak sağladığını düşünüyor.

Şirket, bu ihlalden doğacak maddi tazminatın ne kadar olduğunu belirtmemekle birlikte, Elon Musk, Tesla ve Warner Bros.'un bu görüntülerin izinsiz olduğunu bildiklerini ve buna rağmen bu girişimi desteklediklerini savunuyor.