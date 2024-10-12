Robotaksi etkinliği sonrası Tesla hisseleri çakıldı! Yatırımcılar Elon Musk'a güvenmiyor

12 Ekim 2024 16:54 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 16:55

Elon Musk'ın tanıttığı Cybercab ve Robovan otonom araçları ile Optimus insansı robotu büyük ilgi toplasa da yatırımcılar ürünlerden pek umutlu değil. Öyle ki, belirsizlikler nedeniyle Tesla hisseleri yüzde 10 değer kaybetti. Uzmanlar ne düşünüyor?

Elon Musk​, Tesla​'nın merakla beklenen "We, Robot" başlıklı robotaksi etkinliğinde yeni otonom elektrikli araçları Cybercab ve Robovan ile Optimus​ insansı robotunun yeteneklerini duyurdu. Etkinlikteki duyurular, kullanıcılar tarafından büyük ilgi toplamış olmasına rağmen yatırımcılar nezdinde istenen etkiyi oluşturmadığı bildirildi.

YATIRIMCILARA GÖRE, ÜRÜNLER RAKİP ŞİRKETLERİ 'TEHDİT EDEMEDİ'

Reuters'ın haberine göre, lansmanın hemen ardından şirketin hisselerinde belirgin bir düşüş yaşandı. UBS ve Wells Fargo gibi önde gelen finansal kurumların analistleri, tanıtımda sunulan ürünlerin "rakipleri tehdit edecek bir potansiyele bile sahip olmadığına" inandıklarını ifade etti. Ürünlere ilişkin daha fazla detay gerektiği de analistlerin vurguları arasında yer aldı.

Elon Musk, etkinlikte Tesla'nın iddialı otonom araç projelerinden bahsetti. Direksiyonu ve pedalı olmayan tam otonom taksi modeli "Cybercab" ve 20 yolcu taşıyabilen "Robovan" araçları, 2026'da piyasaya sürülecek ve robotaksi 30 bin dolardan daha düşük bir fiyatla satışa sunulacak.

TESLA HİSSELERİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Ayrıca Elon Musk, aracın her 1,6 kilometre başına 20 centten az bir maliyetle ulaşım sağlamasının hedeflendiğini söyledi. Ancak analistler, bu iddiaların nasıl gerçekleştirileceğine dair somut bilgi eksikliğinden şikayetçi. Bu belirsizlik, etkinlik öncesi 240 dolardan işlem gören Tesla hisselerinin, lansmanın ardından yüzde 10'luk bir düşüşle 219 dolara kadar gerilemesine neden oldu.

Öte tarafta Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi hakkında şüpheler giderek artıyor. Uzmanlar, Tesla'nın, düşük maliyetli ve kameralara dayanan otonom sürüş sisteminin kaza veya arıza durumunda sorunun kaynağını tespit etmede yetersiz kaldığını, bu yüzden düzenleyici kurumlar tarafından engellerle karşılaşabileceğini öne sürüyor.

Tesla'nın, araç çağırma hizmeti Waymo tarafından da kullanılan yedekli sistemleri maliyet nedeniyle tercih etmemesi de uzmanların eleştirileri arasında yer alıyor. Bu arada Elon Musk'ın 2026 hedefi de aşırı iyimser bulunuyor. Pek çok kişi, bu tür bir hizmetin faaliyete geçmesi için en az 3-4 yıllık ek süreye ihtiyaç duyulacağı görüşünde.