Robotlar fethetmeye devam ediyor: Güney Kore'de yeni uygulama

04 Aralık 2024 17:41 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:42

"Robotlar dünyayı ele geçirecek" söylemi, kulağa fantastik bir dizi senaryosu gibi geliyor. Robotların dünyayı ele geçirip geçirmeyecekleri konusu belirsiz olsa da iş dünyasına çoktan hakim olmaya başladılar bile. Güney Kore, 10 bin çalışana düşen 1.102 robotla, dünya çapında işgücü otomasyonunda lider konuma yerleşti.

Günün birinde robotların, iş dünyasında insanların yerini alacağı inancı onlarca yıldır hem ilgi hem de korku konusu oldu. Son yıllarda otomasyon sistemleri ve yapay zeka​ teknolojileri gelişmeye devam ettikçe, bir zamanlar kulağa ütopik gelen bu düşünce şaka maka gerçeğe dönüşmeye başladı.

Güney Kore​'nin endüstriyel işgücünün yüzde 10'undan fazlasını robotlarla değiştiren dünyadaki ilk ülke olması da bu yönde atılmış büyük bir adım olarak kayıtlara geçti.

10 BİN ÇALIŞAN BAŞINA 1102 ROBOT​ DÜŞÜYOR

2024 Dünya Robotik raporuna göre Güney Kore şu anda 10 bin çalışan başına 1.102 robotu bünyesine katmış durumda. Bu rakam, 10 bin çalışan başına 770 robotun düştüğü Singapur hariç, raporda yer alan diğer ülkelerin iki katından fazla. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından paylaşılan rapor, Güney Kore'nin son birkaç yıldır robot çalışanları hızla benimsediğini gösteriyor.

Güney Kore, 2018'den bu yana robot yoğunluğunda yıllık ortalama yüzde 5'lik bir büyüme gösterdi. Bu istikrarlı büyüme ise endüstriyel robotların en büyük kullanım alanları olan elektronik ve otomotiv endüstrilerinden kaynaklanıyor. Kore ekonomisi büyük ölçüde bu gibi sektörlere bağımlı ve bu da otomasyona yönelik büyük bir talep doğurmuş ve ülke genelindeki fabrikalarda robot kullanımının artmasına yol açmış durumda.

ROBOTLAR, HASTANELER VE RESTORANLARDA DA KULLANILIYOR

Öte yandan robotlar Güney Kore'de sadece endüstrilerle sınırlı değil. Hastaneler ve restoranlar gibi farklı sektörlere de entegre edilmiş durumdalar. Kore hükümeti de sektöre büyük yatırımlar yapmakta. Nisan ayında Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, on yılın sonuna kadar robotik alanında hem kamu hem de özel sektör yatırımları için 2.4 milyar dolarlık Dördüncü Akıllı Robot Temel Planı'nı yayınlamıştı.

Dördüncü Akıllı Robot Temel Planı, imalat, hizmetler, tarım, lojistik, sağlık, savunma ve sosyal güvenlik gibi önemli sektörlerde robot endüstrisinin geliştirilmesini amaçlıyor. Planın başlıca hedeflerinden biri, teknolojiyi güvence altına almak için bir sistem kurmak ve aynı zamanda çekirdek robot parçalarının yerel üretim oranını 2030 yılına kadar yüzde 44'ten yüzde 80'e çıkarmayı amaçlıyor.

Tabii ki de robot yoğunluğundaki artış sadece Güney Kore'ye özgü değil. Dünya genelinde robot yoğunluğu yedi yıl içinde iki kattan fazla artarak 10 bin çalışan başına 74'ten 162'ye yükseldi. Şirketler verimlilik arayışına girdikçe, maliyetleri düşürdükçe ve işgücü sıkıntısını çözdükçe, dünya genelindeki çeşitli sektörlerde otomasyonun genel artışı yukarı yönlü ilerliyor.