Rockstar sızıntısı: GTA Online hâlâ para basıyor

GÜNDE 1,3 MİLYON DOLAR: BİTMEYEN GELİR KAYNAĞI

Paylaşılan verilere göre GTA Online, günlük ortalama 1,3 milyon dolar gelir elde ediyor. Haftalık kazanç 9,5 milyon dolara yaklaşırken, yıllık gelir neredeyse 500 milyon doları buluyor.

Bu tabloya bakınca şunu söylemek çok da abartı olmaz: Oyun, yıllar geçmesine rağmen adeta kendi kendine çalışan bir para makinesi.

Öte yandan aynı başarıyı Red Dead Online için söylemek zor. Bu oyunda haftalık gelir yaklaşık 500 bin dolar civarında kalıyor. Yıllık bazda ise 25-26 milyon dolar seviyelerinde.