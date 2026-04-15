Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Rockstar sızıntısı: GTA Online hâlâ para basıyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 10:51
1
Rockstar sızıntısı: GTA Online hâlâ para basıyor

Siber saldırının ardından ortaya çıkan veriler, GTA Online’ın gelir gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Günlük kazanç 1 milyon doların bile üzerine çıkmış durumda.

2
Rockstar sızıntısı: GTA Online hâlâ para basıyor

Oyun dünyasının devlerinden Rockstar Games, bu kez bir siber saldırıyla gündemde. Hacker grubu ShinyHunters tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından şirkete ait bazı kritik veriler internete sızdırıldı.

Sızan bilgiler arasında merakla beklenen GTA 6’ya dair detaylar yok. Ama açıkçası, ortaya çıkan finansal tablo da en az onun kadar dikkat çekici. Özellikle GTA Online tarafındaki gelir rakamları, oyunun hâlâ ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

3
Rockstar sızıntısı: GTA Online hâlâ para basıyor

GÜNDE 1,3 MİLYON DOLAR: BİTMEYEN GELİR KAYNAĞI

Paylaşılan verilere göre GTA Online, günlük ortalama 1,3 milyon dolar gelir elde ediyor. Haftalık kazanç 9,5 milyon dolara yaklaşırken, yıllık gelir neredeyse 500 milyon doları buluyor.

Bu tabloya bakınca şunu söylemek çok da abartı olmaz: Oyun, yıllar geçmesine rağmen adeta kendi kendine çalışan bir para makinesi.

Öte yandan aynı başarıyı Red Dead Online için söylemek zor. Bu oyunda haftalık gelir yaklaşık 500 bin dolar civarında kalıyor. Yıllık bazda ise 25-26 milyon dolar seviyelerinde.

4
Rockstar sızıntısı: GTA Online hâlâ para basıyor

KONSOLLAR ZİRVEDE: PS5 AÇIK ARA ÖNDE

Platform dağılımı verileri de en az gelir rakamları kadar çarpıcı. Oyuncu sayısı ve gelir açısından PlayStation 5 açık ara önde yer alıyor.

PC tarafı ise beklenenin aksine oldukça geride kalmış durumda. Hatta bazı dönemlerde Xbox One’ın bile PC’yi geçtiği görülüyor. Bu durum, yeni çıkacak oyunlarda neden konsollara öncelik verildiğini biraz daha net açıklıyor aslında.

5
Rockstar sızıntısı: GTA Online hâlâ para basıyor

GELİRİN SIRRI: AZ AMA ÇOK HARCAYAN OYUNCULAR

GTA Online’ın başarısının arkasında yatan en önemli detay ise oyun içi harcamalar. Özellikle “Shark Card” adı verilen satın alımlar, gelirin büyük bölümünü oluşturuyor.

Ama asıl dikkat çeken nokta şu: Toplam gelirin önemli bir kısmı oyuncuların sadece yaklaşık %4’lük kesiminden geliyor. Yani küçük bir grup, yüksek harcamalarıyla oyunun ekonomisini ayakta tutuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.