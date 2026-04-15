Rockstar sızıntısı: GTA Online hâlâ para basıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Siber saldırının ardından ortaya çıkan veriler, GTA Online’ın gelir gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Günlük kazanç 1 milyon doların bile üzerine çıkmış durumda.
Oyun dünyasının devlerinden Rockstar Games, bu kez bir siber saldırıyla gündemde. Hacker grubu ShinyHunters tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından şirkete ait bazı kritik veriler internete sızdırıldı.
Sızan bilgiler arasında merakla beklenen GTA 6’ya dair detaylar yok. Ama açıkçası, ortaya çıkan finansal tablo da en az onun kadar dikkat çekici. Özellikle GTA Online tarafındaki gelir rakamları, oyunun hâlâ ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
Paylaşılan verilere göre GTA Online, günlük ortalama 1,3 milyon dolar gelir elde ediyor. Haftalık kazanç 9,5 milyon dolara yaklaşırken, yıllık gelir neredeyse 500 milyon doları buluyor.
Bu tabloya bakınca şunu söylemek çok da abartı olmaz: Oyun, yıllar geçmesine rağmen adeta kendi kendine çalışan bir para makinesi.
Öte yandan aynı başarıyı Red Dead Online için söylemek zor. Bu oyunda haftalık gelir yaklaşık 500 bin dolar civarında kalıyor. Yıllık bazda ise 25-26 milyon dolar seviyelerinde.
Platform dağılımı verileri de en az gelir rakamları kadar çarpıcı. Oyuncu sayısı ve gelir açısından PlayStation 5 açık ara önde yer alıyor.
PC tarafı ise beklenenin aksine oldukça geride kalmış durumda. Hatta bazı dönemlerde Xbox One’ın bile PC’yi geçtiği görülüyor. Bu durum, yeni çıkacak oyunlarda neden konsollara öncelik verildiğini biraz daha net açıklıyor aslında.
GTA Online’ın başarısının arkasında yatan en önemli detay ise oyun içi harcamalar. Özellikle “Shark Card” adı verilen satın alımlar, gelirin büyük bölümünü oluşturuyor.
Ama asıl dikkat çeken nokta şu: Toplam gelirin önemli bir kısmı oyuncuların sadece yaklaşık %4’lük kesiminden geliyor. Yani küçük bir grup, yüksek harcamalarıyla oyunun ekonomisini ayakta tutuyor.